El Universo DC reveló el primer adelanto de la película “Birds of Prey”, protagonizada por la villana “Harley Quinn” a quien da vida la actriz Margot Robbie, quien también difundió una foto caracterizada del personaje.

En el video se observan unas piernas que calzan unas botas y que sostienen un martillo; después se ve caminar a una mujer con un arco; acto seguido a alguien, a contra luz, que toma directo de una botella de alcohol; tales personajes corresponden a “Cazadora” y “Canario negro”, mientras que su rival será “Máscara negra” (Ewan McGregor).

En otra escena se observa a “Quinn”, aunque no se ve su cara, con su característico bate de beisbol en la mano, el cual golpea contra su otra mano, pero con una nueva vestimenta, que consiste en un top amarillo, cinturón dorado y, al parecer, un short azul.

Finalmente, pasan completos a los otros personajes que forman parte del filme.

Mientras, “Quinn” aparece con los brazos abiertos, sosteniendo un coctel, ataviada con una gran chamarra de colores con tiras que simulan plumas, un top rosa y su peinado de dos coletas, aunque ahora más pequeñas y arriba.

“See you son” aparece en letras blancas, a la vez que ríe a carcajadas, y cuando todo se torna en un fondo negro se plasman unos labios a modo de beso y la música que suena desde un inicio concluye.

“#BREAKING. Inicia la cuenta regresiva para #BirdsOfPrey. Aquí tienes el primer promo del filme. Febrero 2020 en cines”, indica el posteo, en Twitter, que acompaña el clip de apenas 20 segundos de duración.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Robbie publicó una foto acompañada de la pregunta “¿Miss me?” (“¿me extrañan?”), un emoji de un beso y las iniciales del nombre de su personaje “HQ”.

En la selfie que se toma aparece con el mismo vestuario que simula plumas de ave y el top rosa, además de un enorme collar plateado con una placa en forma de hueso en la que se alcanza a leer “Bruce”, mientras “Quinn”, que hace la señal de “amor y paz”, luce labios rojos y un corazón negro pintado en una de sus mejillas.

“Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, cuya traducción equivale a “Aves de Presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn)”, fue escrita por Christina Hodson, basada en DC Comic, y es dirigida por Cathy Yan.