Mischa Barton ingresa a hospital por posibles problemas psiquiátricos

La actriz estadunidense Mischa Barton, ex protagonista de la serie “The O.C.”, ingresó a un hospital en Los Ángeles para someterse a una evaluación psiquiátrica, informó la revista “People”.

La también modelo, de 31 años de edad, está internada desde el pasado jueves, después de que algunos vecinos se alarmaron por su extraño comportamiento.

De acuerdo con el portal, éstos la vieron deambulando semidesnuda sobre la valla del patio trasero de su casa de West Hollywood, California.

Tras llamar a la policía, el sheriff del condado trasladó a Barton a un hospital de manera voluntaria, para que se le realizara una evaluación mental.

El portal TMZ hizo públicas unas fotografías en las que puede verse a la modelo en una actitud contrariada.

El sitio especializado señaló que Mischa repetía cosas incoherentes como que su madre era una bruja, que el mundo está en ruinas y mencionaba a “Ziggy Stardust”, el hombre que creó el fallecido cantautor David Bowie en su álbum “The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars”.

Esta no es la primera vez que la actriz enfrenta problemas mentales, toda vez que en 2009 fue ingresada a la unidad psiquiátrica del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, pero no fue de manera voluntaria.

En los últimos años la modelo ha tenido diversos problemas. En 20017 fue arrestada por conducir en estado de ebriedad y en 2015 demandó a su madre, quien era su representante en ese entonces, por fraude y no cuidar sus intereses.