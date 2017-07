Mirela llega a México con toda su energía para promocionar ‘Contigo’

La cantautora española Mirela, dijo que vino a México con toda la buena vibra y energía, para promover la canción “Contigo”, así como el respectivo video que fue grabado en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, destinos turísticos de Quintana Roo.

Mirela señaló que “Contigo”, es un tema pop latino muy actual, del que se desprende una energía positiva que habla de una historia de amor de verano “con la que todo mundo se puede sentir identificado”.

Agregó que la canción es un sencillo que se lanzó en plataformas digitales y se grabó el video para que el público “se familiarice con mi imagen”, indicó, además compartió que le impresionó la belleza que ofrece la Riviera Maya.

“Cuando me propusieron que el video se grabara en Cancún, no lo dudé ni un solo minuto, porque conocía por imágenes los lugares, pero cuando llegué y vi los colores, el azul turquesa del mar, me quedé enamorada de ese paraíso y creo que no había un rincón en el mundo más idóneo para hacer el video”, añadió.

Por el momento, Mirela estará en México dos semanas más y básicamente vino a hacer promoción y en un futuro desea realizar presentaciones personales.

Entre los planes discográficos inmediatos adelantó que en su país natal lanzará un disco de corta duración y en un futuro podría venir a lanzarlo a México.

Mirela incursionó en el mundo artístico a la edad de 11 años, ahora tiene 26, y en todo este tiempo, “no he dejado de trabajar en televisión, teatro musical, y en el mundo discográfico”.

“Estaría encantada de llevar mi música a otros países, además de México”, proyecto que espera consolidar en un futuro, por lo pronto en México ya suena “Contigo”, además de que puede conocerse la historia a través del video que puede verse en YouTube.