Milla Jovovich prefiere hacer películas basadas en la vida real

La actriz Mila Jovovich, quién ha dado vida a “Alice Abernathy” en la franquicia de “Resident Evil”, afirmó que ahora que concluye la saga de ese clásico fílmico dejará atrás al personaje basado en la heroína que mata zombies y buscará proyectos basados en historias reales.

Dijo que prefiere dar vida a una persona real, alguien a quien considere digna de reconocimiento por enfrentar sus batallas personales.

“Para mí las heroínas son gente común y corriente, no tiene que ser una superheroína, puede ser una madre peleando por sus hijos, una persona lidiando con la adversidad y perseverando en su objetivo, ese es un héroe”, dijo a Notimex la actriz ucraniana quién se encuentra en México para promocionar la cinta “Residen Evil: El capítulo final”.

Jovovich dijo que le gusta hacer películas con historias llenas de veracidad, aunque por más de 13 años ha desempeñado el papel protagónico en esta cinta de acción, basada en el famoso videojuego de título homónimo.

“Siempre me he sentido fascinada por historias verdaderas, ver héroes de la vida real es lo más interesante para mí, me gustaría hacer películas sobre ellos algún día”, agregó.

La actriz afirmó que, así como “Alice” (su personaje), ella se sacrificaría y lucharía por proteger a sus hijos, producto del matrimonio con el director de la franquicia, Paul W S Anderson, por quienes podría hacer dejar de lado cualquier proyecto.

“Mis hijos son mi mayor razón de vida, sólo por ellos dejaría o sacrificaría cualquier cosa en este mundo”, concluyó Jovovich.

“Residen Evil: El capítulo final” retrata un mundo post apocalíptico, en el que un virus letal se ha apoderado de la humanidad y “Alice” deberá luchar por restablecer el orden, sin importar lo que eso implique, la película se estrenará en cartelera nacional el próximo 27 de enero.

La también modelo terminó de filmar “Shock and Awe”, el pasado mes de octubre, la cual narra la historia de un grupo de periodistas que se mostraba escéptico de los planes de invasión del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush a Irak en 2003, justificado en que el gobierno de Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva.

El elenco de esta cinta escrita por Joey Hartstone y dirigida por Rob Reiner está integrado por Jessica Biel, Woody Harrelson y James Marsden, entre otros actores.