Milagro que Jorge Ortiz de Pinedo no tenga cáncer, dice su hijo Óscar

Óscar Ortiz de Pinedo, hijo del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, consideró un milagro que su padre no tenga cáncer por segunda vez, pues las pruebas médicas apuntaban lo contrario.

“Fueron semanas duras cuando empezó con la neumonía. Después cuando le detectaron que había algo raro en el pulmón y que posiblemente era cáncer otra vez. Estábamos súper angustiados, pero bendito sea Dios no fue nada de eso y mi padre se está recuperando”, declaró el productor.

Recordó que a finales del año pasado al afamado comediante le practicaron una biopsia de pulmón para analizar una mancha negra que claramente reportaba actividad tumoral.

“Pero cuando entraron al pulmón no había ningún tumor y los médicos estaban confundidos, por lo que es casi como un milagro, pues todo indicaba que sí. Es una bendición que mi papá haya librado al cáncer por segunda vez, creo que estuvo muy cerca la bala”, añadió.

Informó que en los próximos días Jorge Ortiz de Pinedo continuará usando oxígeno por 24 horas y es probable que dentro de dos meses lo utilice sólo por las noches y en seis meses únicamente para emergencias.

“Al hacer la biopsia su pulmón se vio debilitado, por lo que el oxígeno suple la fisura que sufrió, pero de ahí en fuera él es un roble y me impresiona porque yo, a mis 42 años, no tengo la misma energía que él.

“Cuando vamos juntos de trabajo no le puedo seguir el paso y hay un momento en el que digo: ‘Sabes qué, no soy un súper hombre, no soy como tú y me tengo que ir a descansar’. Mi padre es muy trabajador y pocas veces he visto a personas así, una de ellas era el maestro José Solé. Así que continuará produciendo, es lo que más le gusta hacer”, concluyó.

En febrero pasado Jorge Ortiz de Pinedo declaró a la prensa que en octubre de 2016 padeció pulmonía y que en noviembre le quitaron el lóbulo medio del pulmón derecho, causante de la enfermedad.

También adelantó que en los próximos dos meses estaría usando tanque de oxígeno porque los especialistas le habían diagnosticado EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).