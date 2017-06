Miguel Mateos llena de rock a Tijuana y habla del tema de la migración

El cantante, compositor y músico Miguel Mateos llenó de rock y nostalgia al público de Tijuana, integrado por estadunidenses y mexicanos, en un concierto en el que también abordó el tema de la migración.

El argentino apareció en el escenario cantando “Plegaria” para continuar con “Llámame si me necesitas”, que conectó tanto con el público de México y Estados Unidos que inmediatamente se levantó de su lugar para bailar y corear el tema.

“Esta canción fue escrita en el valle de los sueños”, dijo, para luego interpretar “Es tan fácil romper un corazón”, con el que cantautor y productor inició su presentación de pop rock, pop y soft rock.

Miguel Mateos, quien toca la guitarra, los teclados, el piano y la armónica, expresó: “estoy encantado de estar en Tijuana. Tengo en mi memoria muchos shows de mis treinta años. Gracias, este es el último show de nuestra gira Electro pop, volamos mañana a Argentina”.

Comentó que cuando viajaron de Buenos Aires a Estados Unidos, “tardamos tres días en llegar, tuvimos tres cancelaciones en la oficina de migración donde pasamos. Les voy a contar esta anécdota de la fila que hicimos porque ustedes están en una ciudad fronteriza.

“Estuvimos en la línea haciendo fila con nuestro pasaporte, detrás de dos mil ochocientos cincuenta y seis orientales, estuvimos paciente esperando nuestro turno, yo tenía mi pasaporte con mi visa de trabajo como corresponde para entrar a los Estados Unidos.

“Al llegar mi turno el oficial de migración miró mi pasaporte y seriamente me dice “what do you do” y con mi mejor inglés le contesté: soy cantante. Siguió mirando el pasaporte y lo pasó por los rayos rojos, me miró seriamente a los ojos y me dice: nenene que vas a ser”.

“Con el oficial Mírales, hijo de mexicanos en Houston, ahí me di cuenta de una cosa muy importante: que los latinoamericanos tenemos que estar más juntos, estamos todos de este lado de la frontera, no solamente ustedes, sino todos”. expresó Miguel Mateos.

El cantautor procedió a cantar “Con mi sombra en la pared”, que el público bailó desde que inició hasta que finalizó, e interpretó también la canción que asignó para pedir disculpas y la gratitud “Las cosas que hacemos por amor”.

Durante todo su concierto en Tijuana Miguel Mateos hizo que el público disfrutara de todas sus canciones, su voz y su presencia. “Hace treinta años se inició esta gran movida “rock en tu idioma” donde hicimos “Solos en américa”, indicó.

La canción “Desnúdame” fue de las más coreadas, así como “Atado a un sentimiento” donde los asistentes cantaron, bailaron y se divirtieron, mostrándo así al cantante argentino el cariño que le tienen a él y a sus canciones.

“Me gusta la música dance, hice esta canción para el electro pop”, y presentó “Euforia”, para continuar con su emblemática canción “Obsesión”, que al pasar de los años sigue siendo para su público de las más apreciadas.

Se despidió del escenario para regresar cantando “Si tuviéramos alas”, “Lola” y la más esperada “Cuando seas grande”, con la cual finalizó el concierto ante la ovación de todos los asistentes que hasta el último minuto cantaron y bailaron con él.