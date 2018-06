Mi público no se va sin nada: Dulce

Dulce está muy contenta por cantar nuevamente en el Lunario del Auditorio Nacional.

La hermosa intérprete hará las delicias de sus seguidores este viernes 22 de junio con dos recitales: a las 19:00 y 23:00 horas.

En conferencia de prensa, expresa que su público saldrá contento, pues les complacerá con las canciones que le pidan y que no se irá sin nada.

Señala que para nada extrañará a Las GranDiosas, pues aunque compartió el escenario con sus amigas, ella finalmente dice “quiero mi escenario para mí sola”.

Asevera que ha recibido muchas invitaciones para fiestas, pero a ella no le gusta porque lo hacen para que cante.

“Uno debe saber dónde cantar, yo canto en escenarios, no en fiestas”, puntualiza.

Dulce regresa al Lunario, con los que este viernes celebrará el Día del Orgullo y promete un espectáculo en el que dejará satisfecho a cada uno de sus fans con sus grandes éxitos de boleros y baladas.

“Estoy muy agradecida, en esta ocasión me presento yo solita, con el compromiso de cantar este próximo viernes a las 19:00 y las 23:00 horas, será un gran concierto; tengo un set list pero si me piden alguna canción se las canto, me gusta cantar hasta que la gente esté contenta, si quieren un tercer show también lo hago”, dijo en conferencia de prensa.

Luego de platicar que interpretará temas como “Lobo”, “Tu muñeca”, “Déjame volver contigo” y “Hielo”, celebró que haya iniciativas como la Marcha del Orgullo LGBT, que se llevará a cabo este sábado 23 de junio, y pidió el mayor respeto para la comunidad.

“Les mando un mensaje con todo mi amor, me encanta la manera en que defienden sus derechos, sus preferencias, me encanta que se manifiesten a favor de lo que sienten; quiero que sean respetados, todos tenemos que permitir que las leyes los apoyen y lo amparen”, destacó.

Y añadió: “Mi madre, que en paz descanse, siempre decía que a ella le hubiera encantado tener un hijo gay; yo le decía: ‘¿por qué mamá?, ella me decía que algunos de los hombres más inteligentes de la historia han sido gays, son hijos maravillosos, seres humanos sensibles. Me enseñó a quererlos, además de que como persona los respeto con mi corazón”.

Sentada en el Lunario del Auditorio Nacional, señala que entre más canta, más voz tiene, pero se compara con un deportista que entrena duro para poder hacerlo cansada, sin dormir o sin comer; se le pueden cansar los pies o las piernas, pero nunca la voz, ya que ha aprendido a manejarla.

Dulce considera que todavía tiene mucho que cantar, pero no descarta postularse a un cargo político más adelante, pues le gustaría hacer algo por el país y ayudar a los que realmente lo necesitan; en ese sentido, apoya a los artistas que participan en el actual proceso electoral.

“Todo mundo tiene derecho a participar en la vida política de México, porque todos somos ciudadanos, los políticos ya están tan quemados que la gente les saca mil trapitos; a los artistas qué trapito les sacan, ya sabemos de qué viven, a qué se dedican, es gente limpia”, indica.

Adelantó que prepara un nuevo disco con el que desea rescatar la música y las raíces mexicanas; ya tiene un tema que le escribió Espinoza Paz, y espera más composiciones para grabarlas con mariachi.