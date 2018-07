MG, el enamorado de la música

Hablar de Marvin Guzmán es hablar de un intérprete urbano que viene con todas las ganas para conquistar al público y llegar al éxito.

El conocido en su natal Honduras como MG, confía en que los jóvenes mexicanos apoyen su propuesta de reggaeton.

En abril pasado, promocionó su sencillo “Dónde está el amor”, a dueto con el también cantante Pedro Yanga, a quien le agradeció ser la conexión entre su música y los jóvenes mexicanos consumidores del ritmo urbano, que desde su punto de vista “ya es un estilo de vida de millones de jóvenes en el mundo”.

Asevera que México sigue siendo y es el mercado más importante de la música, el cine y la televisión a nivel Latinoamérica.

“Ahora estoy cumpliendo mi sueño de estar en esta gran nación con mi propuesta musical, amo su cultura y tradición, de hecho tengo una hija mexicana y eso me vincula aún más a este pueblo”, añade MG.

Pero ya entrados en materia, damos inicio a la entrevista para esta Casa Editorial.

¿Cómo surge MG?

“Surge de manera espontánea, enamorado de la música desde la primera vez que miro a una persona tocar una batería para música cristiana en el estrado de una iglesia a la edad de 8 años. MG nace de un niño que lo tuvo todo y lo rechazó todo por buscar su propio camino y poco a poco ha ido madurando y mirando cómo el mundo a veces es bueno con él y a veces es injusto, pero definitivamente feliz por lo que hace”.

¿Hondureño o mexicano?

“Soy hondureño de nacimiento, pero de alma y corazón mexicano; esta tierra me enseñado tantas cosas, le tuve miedo al principio cuando vine la primera vez, lo miré imposible, pero le tengo mucho amor a esta tierra, es un país muy bello”.

¿A qué edad vino el gusto por la música?

“Desde los 8 años, ha sido muy hermoso expresar mis sentimientos y mezclar mi vida con la música. Aún recuerdo mi primer disco ‘Alas de águila’, una agrupación cristiana mexicana, que me acuerdo y todavía me transmite y sé por qué hago lo que hago. Lo recomiendo a los jóvenes”.

¿Cantas para ti o para el público?

“Ambas cosas, lo hago porque me gusta y para que el público lo escuche; comparto mi música y, como todo artista, me encantaría ser un artista reconocido y que la gente me dé la oportunidad de ser escuchado”.

¿Años de cantar profesionalmente?

“Desde el 2006, 13 años”.

¿Abierto para cantar otro tipo de géneros?

“Claro, en este nuevo disco que estoy preparando vienen otros ritmos; me encantaría grabar con otros artistas reconocidos. Espero pronto hacerlo”.

¿Cómo ha funcionado el dueto con Pedro Yanga?

“Pedro Yanga es un superartista muy talentoso, funcionó muy bien, creo que fue bueno para ambos haber sacado ese bonito tema ‘Donde está el amor’, a la gente le gustó mucho, me hubiera gustado darlo a conocer más, pero todo tiene su momento y su tiempo.

“Espero más adelante hacer más cosas con Pedro Yanga, él trabaja de forma solista como yo”.

¿Qué piensas de la mujer?

“El ser más perfecto de la Tierra, el amor de todo hombre, ya sea madre, novia, esposa, hija… Siempre amamos a las mujeres”.

¿Motivación para salir adelante?

“Mi familia, mis hijos, mi país, demostrar que sí se puede salir adelante. Cuesta, pero no es imposible”.

¿Cómo compaginar tu vida familiar con tu carrera que requiere de mucho sacrificio?

“Es demasiado difícil, todos los que estamos en este medio sabemos que lo más difícil es estar de un lado a otro, los despertares cada día son distintos, por ejemplo mi caso, vivir en un país donde no tengo el calor de mi familia. Pero todo vale la pena, cuando estoy con ellos lo valoro mucho”.

¿Tu meta?

“Darme a conocer mundialmente, ayudar a otros a través de lo que amo hacer. Creo que necesitamos hacer la diferencia, no soy avaro, pero si Dios me da lo compartiría, Dios conoce mi corazón y sabe muy bien que lo haría”.

¿Hasta dónde quieres llegar?

“Hasta donde Dios diga… sigo pensando que soy un instrumento de Él”.

¿Cómo te ves en diez años?

“¡Viejo!, jajajajaja. Me veo sencillo, con mucha experiencia porque eso es lo más seguro que adquiriré, lo demás viene por añadidura”.

Sé que te gusta ayudar, ¿consideras que el artista debe ser altruista?

“Me encantaría que todos pensáramos igual y ser personas altruistas. Lo que sí sé es que Dios te bendice más cuando lo haces con amor en el corazón; nunca me han gustado que hagan notas de los actos altruistas, las cosas que se hagan por ayudar a otros siempre lo hago en silencio. Es mejor así y tu corazón brinca de felicidad… Es mejor dar que recibir”.

¿Qué odias de un hombre?

“La envidia, la hipocresía”.

¿Qué odias de una mujer?

“Que sea interesada y mentirosa”.

¿Virtud que debe tener un hombre?

“Sensatez, congruencia y, sobre todo, un respeto inmenso hacia una mujer”.

¿Virtud que debe tener una mujer?

“Ambiciosa, amable, trabajadora, soñadora… creo que no terminaría pues la mujer es hermosa por naturaleza. Jamás he estado de acuerdo en que sea un sexo débil, al contrario, siempre he visto a mi madre ser una mujer muy virtuosa, trabajadora hasta más no poder en lo personal”.

¿Tu hobbie?

“Me gusta mucho viajar y los videojuegos. Me gusta mucho el futbol y practicarlo”.

¿Presentación o promoción?

“Actualmente ando de promoción y muy pronto estaré en presentaciones, pero mientras llega el éxito y el cariño del público sigo trabajando y picando piedra”.

¿Qué nos puedes dar como primicia?

“Mira, está el lanzamiento de mi nuevo sencillo, ‘Ya te olvidé’, que es un tema con un ritmo urbano, mucha gente piensa que es dedicado a una persona especial pasada en mi vida, pero no es así, es una canción que se dio y que todos podemos pasar por esa situación; realmente no contiene una historia, es más que todo un ritmo y algo pegajoso”.

¿Tus redes sociales?

Instagram y Twitter: mg_oficial.

Facebook : mgmusichn.

Youtube : mgvevo.

¿Algo que quieras agregar MG?

“Persigan sus sueños, no es fácil, pero todo vale la pena. Jamás te quedes con las ganas”.¿Algún mensaje para tus fans?

“Viene un disco que sé que les va a encantar, trae muchos géneros en un solo disco. Vengo totalmente evolucionado, espero sentir su cariño en cada lugar que me presente. Un saludo con mucho cariño para mis fans y agradecer a IMPACTO por el espacio que me brinda para esta entrevista”.

