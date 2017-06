México, destino obligado para festivales de música electrónica

Cada vez más son los festivales de música que incluyen a la electrónica en su banquete sonoro, como consecuencia del incremento en la popularidad de ese género que invita a bailar al público.

De ahí que diversas estrellas mundiales han volteado a ver a México como uno de los destinos obligados para promover su música y ganar más seguidores.

Uno de los más esperados por los amantes de los beats es el Electric Daisy Carnival, mejor conocido por EDC, que cada año llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con muchas sorpresas para la gente.

En su reciente edición de este año acudieron a ese encuentro más de 200 mil jóvenes a lo largo de dos jornadas y la participación de artistas como Alesso, The Chainsmokers, Hardwell y Major Lazer, entre otros.

Lo novedoso de ese encuentro al aire libre es que los asistentes al entrar se sumergen en un carnaval lleno de colores y alegría, incluidos algunos juegos mecánicos y animadores que ponen la cereza al pastel.

La próxima fecha para el EDC México 2018 será el 24 y 25 de febrero, aunque no se ha revelado el cartel que tendrá. Cabe destacar que en años anteriores han resaltado nombres como David Guetta y Jack Ü, Tiësto.

Esa experiencia se puede disfrutar de igual forma en la edición del EDC Las Vegas, donde también abundan bailarines, artistas de circo y personajes extravagantes en zancos.

El caribe mexicano también ha sido uno de los sitios turísticos más concurridos por los aficionados por la música electrónica, quienes mientras disfrutan de la brisa del mar pueden admirar el trabajo de los tornamesistas.

Un ejemplo es el Corona Sunsets, que se compone de múltiples actividades y experiencias que tienen como finalidad exhortar al público a cuidar el medio ambiente, mediante el reciclaje y evitar la utilización de plástico para evitar dañar los océanos.

El año pasado ese festín llegó a cuatro puntos de la República Mexicana: Playa del Carmen, Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco; Acapulco, Guerrero, y Puerto Progreso, Yucatán.

Mientras que en 2017 la fiesta llegó recientemente al Cenote Dos Osos, en Tulum, Quintana Roo, donde se invitó a los presentes a ser parte de una tribu musical en medio de la selva con diversas activaciones y zona de foodtrucks.

En esa área geográfica hubo dos escenarios donde estuvieron nueve artistas como Don Diablo, The Wookies, Tensnake, Borchi y su doble redoble, La calor y Tom & Collins.

Este año el Corona Sunsets también estará el 22 de julio en San Pancho, Nayarit, para el beneplácito de todos, con la actuación de Salón Acapulco, Duke Dumont, Bakermat, Vintage culture, Tini Tun, Goldroom y Bruno Martini, entre otros.

Ese festival también se lleva a cabo en Chile, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Suecia, Reino Unido, Sudáfrica, Dubai, Japón y China. En esta última nación se realiza en invierno, para lo cual se construye un domo que permite mejorar la vivencia.

Además está el Winter Beach, donde el año pasado durante tres días además de ofrecer shows de música se incluyeron pasarelas de moda con el objetivo de apoyar al talento local y nacional.

Mientras tanto uno de los más concurridos debido a sus escenarios impactantes llenos de color es el Tomorrowland, que se realiza en Bélgica, Brasil y Estados Unidos.

El año pasado este festín celebró su edición número 12 en Bélgica, con la venta de 180 mil boletos agotados por turistas de diferentes lugares, quienes desearon ser parte de esas “tierras sagradas” del 22 al 24 de julio.

En abril de 2016 se llevó a cabo la segunda edición en Brasil y en 2015 se hizo por tercera ocasión en Chattahoochee Hills, Estados Unidos, aunque al año siguiente ya no se hizo en la Unión Americana.

En México todavía no ha llegado ese evento como tal. Sin embargo, el público de este país puede tener un acercamiento con el espectáculo titulado “Unite, The Mirror to Tomorrowland”, que se trató de la proyección completa de Tomorrowland, en Bélgica, pero transmitido en el Palacio de los Deportes.

Otro festival que se realiza en diferentes países es el Electric Zoo, cuya próxima edición en Nueva York será del 1 al 3 de septiembre, en el Randall´s Island Park, con la participación de DJ Snake, Galantis, Deadmau5, Armin van Buuren y otros.

En México ese concepto se presentó en 2014 dentro de la Arena Ciudad de México con la presentación estelar de Hardwell, quien tocó en un escenario en forma piramidal, luego de la presentación de decenas de DJs.