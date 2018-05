Meredith Eaton rompe moldes y estereotipos con sus personaje

Para la actriz estadunidense Meredith Eaton, quien participa en la serie “MacGyver”, de Universal Channel, el compromiso de estar en una producción que llega a su segunda temporada es lograr que la audiencia los siga prefiriendo.

El canal de televisión privado transmitirá a partir del jueves 24 de mayo a las 21:00 horas la segunda temporada del drama de acción basado en la exitosa serie clásica de los años ochenta.

En la producción, de acuerdo con notas de prensa, se narran las aventuras del joven Angus “Mac” MacGyver (Lucas Till), quien crea una organización clandestina en el interior del gobierno de Estados Unidos para resolver misiones imposibles y salvar vidas.

Armado con extraordinario talento para solucionar problemas no convencionales y vastos conocimientos científicos –así como su infaltable goma de mascar- bajo la tutela del Departamento de Servicios Externos, ‘MacGyver’ ha asumido la responsabilidad de enfrentar misiones de alto riesgo para salvar al mundo.

A él se le han unido Jack Dalton (George Eads), ex-agente de la CIA; Riley David (Tristin Mays), una pirata informática con un chip en su hombro; Matty Weber (Meredith Eaton), una leyenda de operaciones encubiertas, nuevo director de operaciones de la Fundación Fénix.

En su vida normal y cotidiana –si acaso es posible tener alguna– MacGyver se divierte con Wilt Bozer (Justin Hires), su ambicioso compañero de cuarto, y trata de lidiar con los retos personales propios de un joven de su edad.

En entrevista por teléfono con diversos medios de Latinoamérica, entre ellos Notimex, Meredith destacó su participación en ese “remake” que ha venido a posicionarse en la audiencia.

Para ella representa una gran responsabilidad participar en esta historia que marcó un tiempo hace un par de décadas.

Entre sus primeras apariciones en la industria del entretenimiento destaca “Maudey Beasley” en “Unconditional Love”, donde su actuación fue vista por Paul Haggis, quien creó el papel de “Emily Resnick” para ella en “Family Law”.

Después tuvo participaciones como invitada en “NYPD Blue”, “Dharma & Greg”, “CSI: Crime Scene Investigation, House” y “NCIS”.

También apareció como ella en “Standing Tall en Auschwitz”, un documental de History Channel sobre la familia Ovitz, y en “No Bigger Than a Minute”, un documental independiente sobre las personas de talla pequeña.

En 2006 se unió al elenco de “Boston Legal”, además de que ha interpretado a Carol Wilson, un personaje recurrente en el “NCIS” de CBS por más de seis temporadas.

En 2013 la actriz de 43 años protagonizó junto a Christopher Walken y Bill Nighy en “David Hare’s Turks & Caicos”.

“El mayor reto al que todo actor se enfrenta, sin duda y primordialmente, es la opinión pública. La aceptación por parte de los fans es primordial”, señaló Eaton sobre su desempeño en “MacGyver”.

Meredith acepta obstáculos físicos, pero con sabiduría las afronta: “Al ser yo una mujer de menor altura que otras debo hacer énfasis en transmitir la personalidad y la fuerza de mi personaje.

“De paso aprovecho para empoderar a todas las espectadoras y cambiar la percepción del público sobre las mujeres como líderes de equipos en el trabajo”.

Asume la responsabilidad que se le encomendó como parte del talento del “remake” de la serie.

“A través de MacGyver puedes reimaginar todo aquello que se mostraba en la serie original. Se ha tratado de mantener la esencia de la serie primaria”, comentó.

Reiteró que eso les ha permitido seducir a las nuevas audiencias de que representan una alternativa en el tiempo.

Por otra parte, reconoció que contar con una licenciatura en psicología clínica le ha ayudado al desempeño de su personaje en la pantalla.

“Estoy cierta, absolutamente, de que mi preparación académica ha sido de gran ayuda en cada rol que he interpretado a lo largo de mi carrera porque soy capaz de digerir completamente el papel, meterme a la cabeza del personaje y poder expresar de forma precisa cómo se siente y percibir la relación con los otros personajes”, señaló.

Sobre la manera en que llegó a su vida ese personaje en “MacGyver”, recordó que ha colaborado por muchos años con el canal TBS. Fue ahí donde un productor la contactó y canalizó con los responsables para estar en el elenco.

En cuanto a cómo se preparó para hacer su papel en la segunda temporada de esa producción, detalló: “En primer lugar me sumergí en el mundo del McGyver clásico. Por otra parte, siempre he tenido la bendición de interpretar a mujeres fuertes en la industria, así que me enfoco en cómo es el personaje, qué hace, cómo se relaciona con los demás y el resto de ingredientes que la conforman.

– ¿’Matty’ es la líder del equipo ¿Consideras que estás intepretando a la mujer del siglo XXI?

“Más que representar un escenario de la mujer líder me gusta creer que mostramos el escenario ideal del ambiente laboral para todos, un ambiente de respeto y cordialidad, donde hombres y mujeres son tratados por igual y con las mismas oportunidades.

– ¿Qué fue lo más dificil en esta producción?

“La serie es de acción, todos tenemos que demostrar nuestras habilidades en algún momento, pero planteando un escenario neutro para todos los actores de la producción nos enfrentamos a climas contrastantes, a veces muy calientes y en ocasiones muy fríos, pero como actor debes comprometerte no sólo en la psique y el performance de tu personaje, también a la hora de lidiar con el clima.

– Al inicio de tu carrera no había grandes roles designados para “personas pequeñas” dentro de la industria. ¿Crees que a partir de la participación de varios actores y la tuya esa situación está cambiando?

“Siempre he sido muy profesional y tomo con la misma importancia a todos mis roles en las producciones. Sin duda tengo una carga enorme, ya que tengo la tarea de romper moldes y estereotipos dentro de esta industria.

“No sólo quiero empoderar a las mujeres, también quiero incentivar a las personas que no cumplen con el prototipo clásico del cine y la televisión a que se atrevan a luchar por sus sueños”.

– Si pudieras decidir sobre el futuro de tu personaje dentro de la serie ¿Qué decisiones tomarías?

“Me gusta la dirección que está tomando mi personaje, la gente está emocionada con la relación entre Matty y Jack, Matty y la forma en la que guía a McGyver. Personalmente me encantaría ver más a una Matty fuera de la oficina, disfrutarla en el campo de acción, quizá algunas escenas de combate”, indicó la actriz.