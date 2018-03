‘Mazinger Z: Infinity’ primicia

La segunda edición del Festival de Cine y Animación Japonesa llegará del 5 al 20 de mayo a 34 complejos de Cinépolis en el país y cuya muestra estará conformada por cinco filmes.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la presentación oficial estuvo encabezada por el embajador de Japón en México, Yasushi Takase.

Mientras, como primicia fue proyectada la película “Mazinger Z: Infinity”.

Ello, a propósito del 50 aniversario del trabajo de Go Nagai, guionista de temas de ciencia ficción, terror, fantasía y erotismo, reconocido como un gran innovador del género japonés de manga.

“Mazinger Z: Infinity” tendrá su estreno a nivel nacional el 5 de abril próximo.

La exhibición estará conformada por “Assassination Classroom 2”, de Eiichiro (5 y 6 de mayo); “Mixed doubles”, dirigida por Junichi Ishikawa (12 y 13 de mayo); “Teiichi no kuni”, de Akira Nagai (6 de mayo); “Lu Over the wall”, de Masaaki Yuasa (19 y 20 de mayo), y “Night is short, walk on girl”, del cineasta Masaaki Yuasa (20 de mayo).

Con la misión de ser puente entre México y Japón, y dar a conocer cintas contemporáneas que muestren un poco del cine nipón de hoy, el festival está compuesto por cinco largometrajes con los que el público mexicano podrá identificarse y conocer el ya citado tipo de obras diferentes a las que ofrece la cartelera tradicional.

Japón es uno de los países con mayor historia en la industria fílmica, con más de 100 años desde sus inicios.

En ese tenor, actualmente ocupa el cuarto lugar dentro de las industrias fílmicas más grandes del mundo detrás de Estados Unidos, China e India.