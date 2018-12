Marky Ramone arranca nostalgia y recuerdos en el Plaza Condesa

El músico Marc Steven Bell, conocido en el alto mundo del Punk Rock como Marky Ramone, sorprendió a sus seguidores mexicanos y en especial a los citadinos de esta gran urbe que se dieron cita la noche de este jueves en el foro del Plaza Condesa para no perderse detalle de la figura icónica de la entonces banda Ramones.

En punto de las 21:00 horas, salió al escenario para sentir la entrega y cariño de su público y entregarse de manera inmediata a su extensión corporal como lo es su enorme batería, misma que hizo vibrar desde la primera melodía y a través de las baquetas que no se veían por la rapidez y virtuosismo con que las maneja golpeando los parches en canciones como “Rockaway beach” y “Lobotomy”.

La enorme estrella de cinco picos, con el nombre de Marky Ramone, como fondo del escenario del Plaza Condesa, se ha convertido en una referencia en el vestir de los jóvenes que lucen playeras negras con esa misma estrella y que gozaron del vertiginoso concierto de más de treinta canciones que Ramone obsequió al público.

Los jóvenes amantes del punk rock gozaron de principio a fin la presencia de Marky, quien con su banda no dio tregua al público de respirar al ligarse una tras otra de las canciones que regaló como: “Dou wanna dance”, “I dont cate”, “sheena”, “Havana”, “Comando”, “Boyfriend”, “53 RD & 3RD”, “Glue”, “Shock treatmen”, “Hig School” y “Oh I Love Hera so”.

El sobreviviente de la banda Ramones, arrancó ovaciones reiteradas de su nombre artístico de parte del público que reconocía su maestría en la batería, mientras gustaba de las tradicionales bebidas de cebada.

Otros de los temas con los que Marki Ramone calentó el Plaza Condesa en una noche fría fueron “Let’s dance”, “Surfin bird”, “Judy”, “she’s The One”, “Miracles”, “kkk”, “Pet Sematary”, “Chines rock”, “Sedated”, “Walk Around”, “Pinhead”, “Have seen rain” y “California Sun”.

El neoyorkino no dejó de recrear con nostalgia algunos de los temas de la banda a la que perteneció por mucho tiempo y sin dejar de tocar para no tener silencios se ligó a temas como “Cretin hop”, “Spiderman”, “Happy birthday”, “Palisades Park”, “Smething to do”, “Rnr Radio”, “Needles & pins”, “Wonderfulworld”, “Merry xmas” y “Blitzkrieg bop”.