Mario Sandoval, fiel al género pop con lanzamiento de disco “7/11”

El cantautor mexicano Mario Sandoval defiende el pop de la escena musical actual con la salida de “7/11”, disco en el que refleja el romanticismo y la balada, los cuales, considera, no deben olvidarse.

Sandoval explicó que a pesar de haber concluido las grabaciones de esta placa en julio del año pasado, decidió atrasar su salida porque en el panorama sólo figuraba la música urbana o el reggaeton.

“Creo que está perfecto, pero también creo que la música se tiene que dividir en géneros y no en artistas o en otras cosas, las tendencias que están en el momento de moda, las que están marcando para ciertas generaciones, a esas que también les interesa otro tipo de música, por ejemplo las baladas, ¿Qué va a hacer la gente cuando esté dolida?”, expresó el cantante.

De esta producción ya puede escucharse “Cuánto más”, el cual salió en octubre pasado, y está a la espera de lanzar “No me voy a ningún lado”, el cual en palabras de Sandoval, es un tema con toques de rock, pero en el que predomina el pop.

“Estoy emocionado de no rendirnos, la tendencia ahora es el reggaeton, y no me niego a hacerlo, podría ser mañana, pero gustaría hacer algo más como cumbia o lo que hizo Luis Fonsi en “Despacito”, pero yo llevo más de 14 años en la industria y es porque le he sido fiel a mi género.

“Y porque allá afuera hay gente que le gusta y es lo que espera de mí, no creo que sea bueno tampoco hacer los cambios, estamos tratando el disco y ver si había manera de grabar una canción urbana en estos momentos, pero preferimos dejarlo en pausa y estamos por sacarlo a finales de marzo o principios de abril”, indicó.

Agregó además que si bien pudo haber grabado algo en otro género, decidió esperar porque iba a darle a su público lo mismo de lo que ya está en tendencia y prefiere serle fiel al género con el cual se dio a conocer en 2003 cuando formó Lu.

“México es un país dramático, sufrimos tanto y la gente cuando está triste escucha baladas de hace 10 años y hace falta que les den nuevas baladas, la gente no se olvidará de una buena canción y lo que pienso hacer en próximos discos es que la mitad van a ser de baladas, que es lo que le ofrezco a mi público desde hace mucho y del otro lado dedicarme a las tendencias sin perder estilo y toque”.

En cuanto al nombre del disco “7/11”, refirió que es un número que se le aparecía en todo momento, sobre todo cuando formó Lu y tuvo mucho éxito, por lo que lo relacionó como un símbolo de buena suerte.

“Siempre he tenido altibajos, pero cuando estaba pasando por una etapa difícil dejó de aparecerse, digo, son cosas mías, y ahora que estuve grabando en Los Ángeles, ese número se me volvió a aparecer como nunca, entonces lo veo como una buena señal de lo que viene con el disco”, refirió.

La salida de este álbum estará acompañada por un espectáculo nuevo en el que Sandoval estará rodeado sólo por músicos mujeres.

“Estoy contento porque quería encontrar a las mejores de México y las encontré, están conmigo y estoy feliz de que el show no tiene que ser de pantallas, fuegos y todo eso, no estoy peleado, pero sí quiero que vayan a gozar un show demostrando todo lo que podemos dar la banda con las mujeres”.

Cinco mujeres acompañarán al cantante para los espectáculos de base, pero el equipo está conformado también por chelo, violines y percusiones; el cantante externó que aún no sabe si realizará una presentación oficial o se dedicará a hacer teatros de pueblo y ferias.