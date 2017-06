Mario Bautista considera que los padres son pieza fundamental para la familia

El cantante Mario Bautista agradeció a su padre Carlos Bautista el apoyo que le dio para cumplir su sueño de ser artista, así como cada uno de los conocimientos que le sigue compartiendo para tomar decisiones.

En el marco del Día del Padre, la estrella juvenil aseveró que los papás son pieza fundamental para la familia y por ese motivo es muy grato que se les festeje.

“Amo con todo mi ser a mi papá, me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado a tomar muchas decisiones, nunca pierdo la oportunidad para dale amor y consentirlo; al final es el único que tengo y eso lo valoro mucho”, compartió.

Aseveró que esta tarde convivirán en familia, pues como los últimos años han sido muy ajetreados para él, por los viajes que tiene, procura dar tiempo de calidad a sus seres amados.

“Veo los videos de cuando era chiquito y me doy cuenta del amor que siempre me ha dado, desde temprana edad me bañaba, me cuidaba y siempre ha estado ahí para aconsejarme, tiene buenas ideas”, subrayó.

Cabe mencionar que el padre de Mario Bautista tiene gran experiencia en la industria de la música, pues fue promotor artístico por muchos años, de grupos de rock como Kiss y Metallica; “tiene muchas enseñanzas, ha compartido mucho conocimiento conmigo”.