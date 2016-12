Mariana Seoane disfruta ser una mujer fuerte y decidida en “El Chema”

La actriz y cantante Mariana Seoane disfruta ser una mujer fuerte y decidida, con su personaje de “Mabel” en la serie “El Chema”, historia que le da la oportunidad de volver a la música al interpretar uno de los temas principales, titulado “Asesina”.

Seoane señaló que ha sido un gusto para ella poder dar vida a esta mujer que se caracteriza por ser fuerte y emprendedora, en una época en la que los hombres dominan la delincuencia organizada.

“’Mabel’, es una mujer diferente, que rompe con los estereotipos de los 80, por eso me gustó y aunque no me parezco en carácter, me encanta”, dijo la actriz, quien reconoce que es su imagen la que ha hecho que productores la volteen a ver para estos papeles.

Aunque ella misma hace hincapié en que nada que ver con sus personajes, “siempre he hecho mujeres fuertes en melodramas, pero jamás en una serie con tantas escenas de acción, además de que el perfil que manejan le da el contexto al público de los motivos de su maldad.

“Es un personaje que las situaciones y sus propias decisiones la llevan a convertirse en un punto clave del crimen”, apuntó la actriz, quien comparte créditos con Julio Bracho, Itatí Cantoral y Mauricio Ochmann.

Destacó que en este mismo trabajo tuvo la oportunidad de regresar a la música al interpretar uno de los temas principales titulado “Asesina”, “este tema norteño-banda acompañará a mi personaje en sus escenas, además de que lo incluiré en mi próximo disco que saldrá el 2017”.

La actriz estará hasta el capítulo 50 de esta serie y de ahí podría volver en una segunda temporada, mientras tanto, al término de sus grabaciones Seoane participará en otra serie con la cadena Telemundo, de la que dio pocos detalles.

Asimismo, comentó que las telenovelas deben refrescar sus historias, debido a que el público quiere ver tramas más apegadas a la realidad, “mientras que para nosotros como actores es una reinvención, donde te expresas más natural”.