Mariah Carey muestra un adelanto de su nuevo tema “I don´t”

La cantante estadunidense Mariah Carey mostró un adelanto del tema “I don’t” durante el último episodio de la actual temporada del programa televisivo “Mariah’s world”.

“Desde que terminó la gira me he tomado un tiempo para procesar mis sentimientos y he comenzado a escribir una canción que expresa por lo que he pasado”, explica en la serie que se transmite por el canal E!, diálogo que fue retomado por el portal People.

“Si no recibes el amor que necesitas de alguien con quien se supone tienes una relación verdadera, entonces ¿para que seguir en esa situación?”, abundó la intérprete de “Always be my baby”.

La cantante publicó en sus redes sociales un video, también retomado por el referido portal, en el que se le escucha cantar en inglés: “Cuando amas a alguien no lo tratas mal. Arruinaste lo que teníamos. Probablemente piensas que regresaré, pero no lo haré, no lo haré”.

La balada está inspirada en su relación con el empresario, productor e inversionista australiano James Packer, con quien terminó su relación en octubre de 2016 y a quien pidió 50 millones de dólares tras romper su compromiso de boda.