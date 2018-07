María María honra a Juan Gabriel y ‘Tin Tan’ con CD ‘Veneno en la sopa’

Con un estilo propio e influenciada por los ritmos de gypsy, rock, blues y pop que desde pequeña ha escuchado, María María se prepara para conquistar los corazones con su propuesta musical “Veneno en la sopa”, con la que también le rinde tributo a los fallecidos Juan Gabriel y Germán Valdés “Tin Tan”.

La cantautora celebra la salida de su video “Bajo tu riesgo”, tema que desde hace un mes circula en las diferentes plataformas con buenos resultados, debido a que su estilo y su ritmo han gustado.

“Creo que tener una propuesta diferente y fresca siempre llama la atención y yo he tratado de que mis letras también digan quién soy y hacia dónde voy, son muy autobiográficas”, explicó María María en entrevista con Notimex.

“Es un poco de lo que he experimentado en vida”, apuntó la intérprete, quien antes de lanzar el álbum titulado “Veneno en la sopa”, brindará algunos sencillos más para que el público conozca su propuesta.

Explicó que una de las grandes sorpresas con esta producción musical, a cargo de César Ceja, es un tema en honor a Juan Gabriel, el cual el mismo “Divo de Juárez” tuvo la oportunidad de disfrutar.

“Él me había invitado a un concierto que daría en el Zócalo, pero ya no fue posible. Aunque el gusto que me queda es que pudo escuchar la canción y le gustó”, dijo la cantautora, quien comentó que admira el trabajo musical del intérprete de “Querida”.

Asimismo, también decidió incluir un homenaje a uno de los hombres que marcaron su infancia con su trabajo fílmico, Germán Valdés “Tin Tan”.

“Desde pequeña me gustó su personalidad y voz. Mi padre me ponía sus películas y de ahí nació mi admiración por él”, aseguró María María, quien actualmente presenta su propuesta musical dentro del concepto Autoart, que la llevará por Guadalajara y otras localidades, entre ellas la Ciudad de México.

Además, dijo que espera que antes de que termine el año sea lanzado su disco “Veneno en la sopa”, el cual pretende llevar por América Latina para el siguiente año.