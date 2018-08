Madonna, influyente y polémica artista que llega a los 60 años de edad

La cantante estadunidense Madonna, reconocida como “La reina del pop” y famosa por temas como “Like a virgin”, “Ray of light” y “Hung up”, celebrará el próximo jueves 16 de agosto 60 años de vida con la promesa de sacar un nuevo material discográfico a finales de 2018.

Este próximo disco tendrá temas cuya inspiración surgió de todo el entorno internacional que ha vivido recientemente ya que, indicó, hace poco conoció a músicos realmente increíbles y trabajó con muchos de ellos para esta siguiente placa.

“Lisboa ha influido en mi música y mi trabajo, ¿cómo no podría? No veo cómo podría haber pasado ese año sin estar informada por toda esa aportación cultural”, declaró la estrella, quien apareció en la reciente portada de la revista Vogue Italia, de acuerdo al portal de Billboard.

Madonna Louise Veronica Ciccone, nombre completo de la cantante considerada una de las figuras más influyentes en la música contemporánea, nació el 16 de agosto de 1958 en Rochester, Michigan.

Su padre, un ingeniero italiano de nombre Silvio Antony Ciccone, y su madre, la ama de casa franco canadiense Madonna Louise Fortin, concibieron a cinco hijos. La cantante quedó huérfana de madre a los cinco años, ya que su progenitora murió a los 30 años por cáncer de mama.

Su padre se volvió a casar tres años después con la nana de sus hijos, Joan Gustafson, con quien procreó otros dos hijos, lo que causó un gran resentimiento en la que más tarde se convertiría en la estrella del pop.

El día que ella se enteró de la boda juró que no volvería a pisar la tumba de su madre y así lo hizo, hasta que tenía 31 años, pues rompió su promesa durante su gira “The blonde ambition tour” en 1990.

Madonna consiguió una beca para realizar estudios de danza en la Universidad de Michigan. Luego se trasladó a Nueva York, donde se preparó y bailó con Alvin Ailey y Pearl Lang, además de actuar en algunas películas eróticas.

Trabajó en el modelaje de fotografías y con un amigo creó poco después el grupo The Breakfast Club, en el que tocó la guitarra y la batería. Pasó por varias bandas y cambió continuamente de representante.

En 1982 lanzó su primer sencillo “Everybody”, con el que inició su camino a la fama. Sus álbumes “Madonna” (1983) y “Like a virgin” (1984) vendieron millones de copias.

Su tercer disco, “True blue”, salió al mercado en 1986 y se convirtió en un auténtico éxito en el mercado, mientras en 1989 lanzó “Like a prayer”, con el que batió récord de ventas.

Entró al mundo del cine en 1985, con una breve aparición como cantante de un club en la película “Vision quest”, y más tarde estelarizó “Desesperadamente buscando a Susan”. Trabajó en Broadway en una obra de teatro titulada “Speed the plow”, con notable éxito.

Junto a Sean Penn, con quien se casó el 16 de agosto de 1985 y se divorció en enero de 1989, protagonizó la cinta “Shangai surprise” (1986), que resultó un fracaso. Un año después editó “Who’s that girl” y después “You can dance”. Inició una nueva gira que fue bien recibida por el público.

Más tarde publicó los materiales discográficos “Erotica” (1992), “Bedtime stories” (1994) y “Ray of light” (1998), así como el recopilatorio “Something to remember” (1995), que incluye “Verás”, uno de los pocos temas que Madonna ha cantado en español.

En 1990 protagonizó la película “Dick Tracy” junto a Warren Beatty, con quien tuvo un romance; también sacó al mercado la banda sonora del filme. Cuatro años después nació su hija, Lourdes María Ciccone, fruto de su relación con el cubano Carlos León.

Destacó con el largometraje “Evita” (1996), que filmó con el actor español Antonio Banderas y con el que logró el Globo de Oro a Mejor Actriz; también editó el disco con la música del filme.

Sting le presentó en 2000 al director de cine Guy Ritchie, con quien se casó en diciembre de ese año y es padre de su segundo hijo, Rocco Ritchie, nacido el 11 de agosto de ese año. La pareja se separó en 2008.

Dos años más tarde realizó una gira mundial muy esperada, la primera en casi 10 años. Sin embargo Madonna fracasó en la taquilla estadunidense con la película “Swept away”, dirigida por Ritchie.

En 2002 participó en la nueva entrega de James Bond, “Otro día para morir”, en la que además de tener un papel, interpreta y compone la canción principal, “Die another day”.

Al siguiente año publicó el disco “American life” y en 2004 emprendió la gira “Re-invention world tour”, con presentaciones en Estados Unidos y que culminó a mediados de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Un año después, Madonna fue demandada en Bélgica por plagio de la canción “Frozen”, perdió y se prohibió en ese país la venta vía Internet y en tiendas de discos de cualquier copia del álbum “Ray of light” que en su lista de canciones incluyera el tema. Las unidades retiradas fueron de inmediato y fueron sustituidas por copias del álbum sin la canción.

En 2005, la Reina del Pop lanzó su décima producción de estudio “Confessions on a dance floor”, constituida por continuos “remixes” de las canciones, con elementos musicales incorporados de los 70 y de su propio repertorio.

El disco puso de nuevo en la cima a la diva del pop, su disco gozó de rotundo éxito comercial, al llegar al número uno en 41 países y despojó a The Beatles del récord que poseían.

“Hung up” se convirtió en el primer sencillo en ocupar una posición dentro de los 10 primeros sencillos del Billboard Hot 100 desde el “tropiezo” con “American life” en 2003 y esta vez le quitó el récord a Elvis Presley. Hasta ahora Madonna es la cantante con más sencillos dentro del Top 10 de la lista Hot 100.

En esta época debutó en un festival, siendo el acto principal del cierre de actividades en el escenario electrónico del prestigioso Festival Coachella, celebrado en Indio, California.

En mayo de 2006, Madonna emprendió su gira mundial “Confessions tour”, que causó de inmediato polémica entre grupos conservadores, ya que apareció colgada de una cruz enorme con luces, al interpretar el tema “Live to tell”.

El 20 de junio de ese año la artista lanzó en DVD su documental “I´m going to tell you a secret”, el cual fue “fusionado” con su primer álbum en vivo. El material debutó en la posición 33 del “Billboard 200”, al vender 25 mil copias en su primera semana.

Para 2007 grabó en DVD y CD su concierto “The confessions tour”, el cual incluye imágenes de la presentación, al igual que la filmación detrás de cámaras de los ensayos.

En marzo de 2008 Madonna ingresó al Museo del Rock de Estados Unidos por sus 25 años de carrera; la celebración contó con la presencia de los cantantes Justin Timberlake e Iggy Pop.

Ese mismo año lanzó “Hard candy”, décimo primer disco en su carrera y último trabajo inédito bajo el sello Warner, con colaboraciones de Pharrell Williams, Justin Timberlake y Timbaland.

De este material se desprenden los sencillos “4 minutes”, “Give it 2 me” y “Miles away”; para apoyar la promoción del disco, inició la gira “Sticky & sweet tour” por Europa, Asia, Estados Unidos y México.

En junio de 2009, Madonna apeló en la corte de Malawi, África, los derechos para adoptar a Mercy James, una niña de tres años.

Ese mismo año da a conocer “Celebration”, álbum que recopila sus más grandes éxitos y con el que termina su contrato con la disquera Warner Bros Records.

Para 2010 la cantante lanzó al mercado el CD y el DVD de su gira “Sticky & sweet tour” e interpretó su éxito “Like a prayer” en un concierto en beneficio de los afectados por el terremoto en Haití.

Meses después planeaba dirigir su segundo filme, titulado “W.E.”, una autobiografía centrada en la relación entre el rey Eduardo VIII de Gran Bretaña y la estadunidense Wallis Simpson.

Además recibió un tributo en la serie “Glee”, a quien le concedió los créditos de algunos de sus éxitos para realizar un capítulo centrado en sus temas, así como para el lanzamiento de un disco bajo el título “Glee: the music, the power of Madonna”, que incluye “Express yourself”, “Borderline” y “Vogue”, entre otros temas.

En noviembre de ese mismo año Madonna inauguró en la Ciudad de México el primer gimnasio de la franquicia Hard Candy Fitness, una asociación entre la artista, su administrador Guy Oseary y Mark Mastrov, fundador y director ejecutivo de 24 Hours Fitness.

En 2011 entró al estudio de grabación para preparar su disco número 11, con el cual debutó en su nueva disquera, Live Nation. En el material incluyó un tema dúo con Rihanna y para la producción colaboró con William Orbit, con quien trabajó en los discos “Ray of light” y “Music”.

Por otra parte, la Reina del Pop se unió a los cantantes Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Jennifer Lopez y Justin Bieber; los grupos U2, Coldplay y The Rolling Stones; así como los futbolistas Cristiano Ronaldo y David Beckham, para la promoción de la campaña “I´m gonna be your friend” (“Yo quiero ser tu amigo”) que tenía como fin combatir la pobreza en África.

Con la meta de concientizar sobre la hambruna que afecta a más de 10 millones de africanos, la iniciativa de la organización Save the Children intentó recaudar fondos entre más de 700 millones de personas que los siguen en redes sociales para abastecer de víveres a las personas más necesitados en países como Somalia y en toda la región de África Occidental.

En marzo de 2012 publicó su álbum “MDNA”, con las colaboraciones de productores como Alle Benassi, Benny Benassi, Demacio Castellon, Free School, Michael Malih, Indiigo, William Orbit y Martin Solveig.

Asimismo inició su novena gira a nivel mundial “The MDNA Tour”, con la cual visitó diversas ciudades como Londres, Roma, Milán, París, Copenhague, Barcelona, Varsovia, Estambul, Moscú, además de otras urbes en Colombia, Brasil, Chile, Argentina, entre otras.

El disco salió a la venta el 10 de septiembre de ese año, acompañado del documental “Madonna: The MDNA tour”, el cual utiliza imágenes de 88 actuaciones en más de 50 naciones.

Ahí retomó de las más míticas canciones hasta las más actuales, entre ellas “Give me all your luvin´”, tema en el que colabora Nicki Minaj.

Con esta gira logró recaudar unos beneficios de más de 228 millones de dólares; lo que la ha convertido en la artista que más millones ha amasado con sus conciertos durante 2012, al superar a Lady Gaga o Bruce Springsteen.

También en el 2012 Madonna protagonizó el espectáculo musical de medio tiempo del Super Bowl, en donde destacó por su talento y sus atuendos que lució ante millones de televidentes.

En ese mismo año la intérprete llegó al Foro Sol, en la Ciudad de México, donde casi 55 mil admiradores disfrutaron de su concierto, que formó parte de su MDNA Tour.

En el año 2016 la estrella internacional regresó a la capital mexicana para cantar en el Palacio de los Deportes dentro de su gira “Rebel Heart”.

Ese mismo año la actriz, productora y cantante decidió residir en Lisboa, logró obtener con inusitada rapidez el certificado de residencia y se asentó en el señorial Palacio de Ramalhete.

Si bien en la capital portuguesa se ha puesto de moda entre famosos como los artistas Scarlett Johansson y John Malkovich o el futbolista Eric Cantona, la Reina del Pop ha causado gran revuelo e incluso enfado entre los habitantes de la ciudad por la rapidez en obtener permisos, incluso para estacionar los 15 vehículos que siempre lo acompañan en sus traslados por las pequeñas calles lisboetas.