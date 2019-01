Los mariachis tienen tres reinas de belleza: Lourdes Munguía, Aleida Núñez y Arlette Pacheco

En un día de fiesta, de júbilo y de reconocimientos, los mariachis para este 2019 tienen tres reinas, un trío bello, angelical y celestial: Lourdes Munguía, Aleida Núñez y Arlette Pacheco.

Las tres bellezas acudieron al llamado que hizo el líder de los mariachis, el señor Chucho López, para celebrar a lo grande el 30 aniversario del Día Mundial del Mariachi.

Cabe señalar que Lourdes Munguía por primera vez porta la corona, mientras que Aleida Núñez y Arlette Pacheco refrendan el reinado, ante un público entusiasta y alegre que se reunió para ver desfilar a la gran constelación de estrellas reunidos en un solo lugar, el Teatro Ferrocarrilero.

El sábado pasado, Luis de Alba fue homenajeado por su gran trayectoria artística y los mariachis pioneros recibieron medallas y reconocimientos por su aportación musical.

A las nueve de la noche en punto, en su momento más álgido, Chucho López arrancó la coronación con la presencia de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián (qepd), quien coronó a la mejor amiga de su madre, Lourdes Munguía, quien no podía creer que portara la corona, ya que es madrina de los mariachis por primera vez.

“Es un honor para mí obtener la corona, admiro a los mariachis porque es la música que caracteriza a México por todas partes del mundo; al escuchar un mariachi se sabe que es México. Dios los bendiga y que siga esta tradición”, expresa la escultural Munguía.

La hermosa Aleida Núñez reveló que hizo a un lado una fecha de trabajo con tal de cumplirle a su amigo Chucho López y a los mariachis.

Fue un gesto generoso de Aleida, quien expresó que está muy agradecida con Chucho López, debido a que fue él quien le dio la oportunidad de portar la corona hace diez años.

“Cancelé un trabajo con tal de estar aquí, admiro la música mexicana y agradezco a Chucho me dé la oportunidad nuevamente de ser la madrina y compartir con mis compañeras este reinado”, añadió Núñez.

Después de ser coronadas Núñez y Munguía, Julián Figueroa participó con tres temas que lograron conquistar al público.

“Aunque no soy mariachi, no me vestí con ese traje porque mi carrera aún inicia y sería una falta de respeto portar el traje; admiro a los mariachis, los respeto y agradezco que me den esta oportunidad de festejar un año más”, comenta el hijo de Joan Sebastian.

Luego se presentó Arlette Pacheco, feliz de ser nuevamente reina, quien fue coronada por la Banda Machos.

Cabe señalar que también fueron convocadas siete grandes estrellas: Elizabeth Álvarez, Susana González, Maribel Guardia, Ninel Conde, Rosa Gloria Chagoyán, Alejandra Ávalos y Lucía Méndez, pero que no se presentaron por razones personales.

En el festejo de este 30 aniversario del Día Mundial del Mariachi, se entregaron medallas y reconocimientos a los que han dado la vuelta al mundo, llevando muy en alto el nombre del mariachi.

Chucho López, siempre al pendiente de las necesidades de los mariachis, anunció que lucha porque este gremio tenga los derechos y prestaciones que todos los empleados sindicalizados tienen, como lo es el Seguro Social y demás prestaciones.

“Somos asalariados y ya es hora de que los mariachis seamos reconocidos y apoyados con los derechos, porque no es justo que a veces no tengamos ni en qué caernos muertos”.

Un detalle noble a resaltar es que durante la celebración se recaudaron 25 mil pesos, recurso que sirvió para apoyar a uno de los mariachis que requiere un trasplante de hígado.

El festejo, con armonía y buen ambiente, duró seis horas, con diversas figuras que acudieron al llamado de Chucho López, entre las que destacaron Los Hermanos Carreón, Banda Machos, el comediante Víctor Moreli y Mary Carmen Duarte como invitada especial, quien recientemente participó en ‘El Señor de los Cielos”, y Édgar Romo.