Los Caligaris convirtieron el Auditorio Nacional en un gran circo

La banda argentina Los Caligaris ofrecieron un espectacular concierto lleno de acrobacias y diversión como parte de su gira “Espíritu Payaso” en el Auditorio Nacional, en donde agradecieron el cariño de México interpretando algunos temas acompañados del Mariachi 2000 y con Pedro Fernández como invitado especial.

La noche de viernes, los músicos se presentaron ante 10 mil payasos, como indicaron, ya que la mayoría de los asistentes lucieron narices rojas luminosas, algunos disfraces y pelucas de payasos y otros maquillaje clown que ni la tormenta que sorprendió a todos minutos antes de iniciar el concierto logró borrar.

A las 20:45 horas, la más de una decena de músicos que abordan rock, ska y hasta el cuarteto cordobés de su región natal, combinado con su propuesta circense, salió al escenario con globos y haciendo malabares para interpretar “Camello”, “Entre vos y yo” y “Frijoles”.

“Buenas noches México, no se imaginan la cantidad de noches que hemos soñado con esta noche y hoy gracias ustedes nos vamos a quedar cuatro días en el Auditorio Nacional”, expresaron ante las fechas agotadas en este recinto, ya que contaron que la primera se vendió en solo seis horas, por lo que abrieron tres más.

Antes de continuar se tomaron fotos desde el escenario con el público detrás, a cada extremo y en medio, luego pidieron que los asistentes, entre los que había pequeños niños, jóvenes y adultos, se tomaran una selfie, para la cual posaron y siguieron el baile con el tema “Nadie es perfecto”.

“¿Han venido con ganas de bailar esta noche, que les baile el corazón a todos, bienvenidos”, indicaron previo al tema “No estás” en el escenario donde fueron colocadas tres grandes pantallas: del lado derecho una detrás del tecladista y bajista; la del izquierdo sirvió a los percusionistas y una en medio en una plataforma elevada fue para el baterista.

Continuaron con el tema “Oasis” y “Cada vez”, tras lo cual anunciaron la presencia del payaso más famoso de Argentina y otros países, “Piñón Fijo”, quien saludó al público y luego comenzó el desafío que tenía pendiente con uno de los integrantes, para lo cual sacó un sax y se enfrentó a duelo con Marcos Ozamis, el saxofonista de la agrupación.

Enseguida “Piñón” presentó oficialmente el show de Los Caligaris y el escenario fue invadido por camas elásticas en donde los músicos daban saltos mientras otros daban vueltas en pequeñas bicicletas o patines, lo cual motivó al público a corear “Olé, olé, olé, Cali-garis”, en alusión a los intérpretes, quienes siguieron con “Dos viejitos” y “Mentime la verdad”.

“México cuando me veas en la calle no me desvíes la mirada, yo te regalo un abrazo con la cara maquillada y el espíritu payaso”, indicó el vocalista en medio del tema “Luchamos por la causa” y añadió, “ahora parece que me van a dar un beso en la “Mejilla izquierda”, para introducir precisamente a ese tema.

En tanto, de lo alto del recinto cayeron unos listones para que una de las bailarinas que los acompañaba, caracterizada de payaso, practicara danza área, mientras que en otro extremo, de unas cuerdas colgaba un columpio en el que otro de los integrantes se mecía, elemento recurrente durante la noche.

Luego de la canción “Tus besos”, bajó otra pantalla en donde apareció la imagen de Jorge Serrano, vocalista de Los Auténticos Decadentes, quien cantó la parte que originalmente interpreta con ellos en el tema “Quereme así”, el cual fue el siguiente en la lista.

Después en las pantallas apareció la pregunta ¿Dónde está Raúl Sencillez?, otro de los vocalistas de Los Caligaris, y para sorpresa de los asistentes una luz mostró su presencia en la sección Luneta, al otro lado del escenario, desde donde camino hasta éste en medio de aplausos y gritos.

“Disculpen por llegar tarde pero vengo de morado, me vine con esta camisa que dejó ayer olvidada Luis Miguel”, bromeó en referencia al tono de su vestimenta, y pidió a todos ayudarle a cantar “La Carta”; una vez en el escenario, al cual subió con la bandera de México en mano, se despojó de la camisa para mostrar con orgullo una playera de la Selección Mexicana.

“Bolso gris” y “Saber perder”, fueron los temas siguientes antes de la gran sorpresa de la noche, pues a modo de homenaje a México y con todo respeto, como aseguraron, cantaron acompañados del Mariachi 2000, para lo cual, tanto Juan Carlos Taleb como Martín Pampiglione portaron trajes charros, el primero para el tema “Florentinos y ferminas” y el segundo “Olvidar”.

Después ambos cantaron a dueto el tema “México” y al terminar pidieron un aplauso para su nuevo amigo Pedrito Fernández, quien con su acostumbrado traje de charro cantó “El aventurero” y “Yo no fui”, éste a dueto con Martín, quien también mostró su habilidad en el baile siguiendo la coreografía del cantante mexicano.

Los Caligaris interpretaron su éxito “Kilómetros”, durante el cual no faltó el ritual entre los asistente de quitarse las playeras y girarlas al aire; también cantaron “Razón”, “EEP”, “Mi estanciera y yo” y “Todos locos”, para el cual una cama elástica ocupó el escenario en donde las acrobacias no pararon.

Para finalizar más de dos horas de concierto, siguieron con “Añejo W”, “Tyson” y “Que corran”, y luego de agradecer de nuevo al público por cumplirles el sueño de pisar el Auditorio Nacional al cual aspiraban desde la primera vez que pisaron México hace 11 años, aseguraron que regresarían y se colocaron a modo de que las letras en sus playeras formaron la frase “Espíritu Payaso”.