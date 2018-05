Llega el festival más grande de la ciudad

Regresa a Puebla el festival más grande de la ciudad, organizado por Apodaca Group y OCESA, las dos empresas de entretenimiento más importantes de Mexico y creadores de los festivales más espectaculares del país.

Será el sábado 13 de octubre cuando un increíble lineup de talla internacional llegue a la capital poblana integrado por Enrique Bunbury, Los Auténticos Decadentes, Good Charlotte, Papa Roach, Los Ángeles Azules, Los Caligaris, DLD, Enjambre, La Gusana Ciega, Miranda, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Camilo VII, Doctor Krápula, Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey Pila, Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre Líneas y Coco Cecé.

Este año tres espectaculares escenarios serán el marco perfecto para que el público de todas las edades pueda disfrutar en grande las actuaciones en vivo de las bandas más relevantes de la escena musical, además de un gran número de amenidades, área de comidas con una gran variedad de platillos y muchos otros servicios que sorprenderán a los miles de asistentes que se den cita ese día.

Para esta edición se ha puesto especial atención en cuanto al equipo técnico de última generación para resaltar al máximo la producción de audio, iluminación y video, así como todo lo relacionado al diseño e imagen de los tres escenarios y otros espacios del festival.

El pasado 26 de agosto se realizó la primera edición de Tecate Comuna, donde 20 mil poblanos disfrutaron de dos espectaculares escenarios y la actuación de 16 bandas, encabezadas por Café Tacvba, Crystal Castles y El Cartel de Santa.

Para quienes busquen disfrutar el festival de una manera diferente habrá una exclusiva zona VIP con grandes beneficios, como un carril de acceso rápido al festival, área sombreada, pit lateral en escenario principal, zona de food trucks exclusiva, área de mesas, baños VIP y acceso libre a toda la diversión de la zona general.

Boletos disponibles en Fase Uno desde este miércoles 16 de mayo.

Los puntos de venta son: E Ticket; Farmacias del Ahorro sucursales San Pedro, Majestic y La Noria; Complejo Cultural Universitario-Acrópolis-Travel Beats.

Los precios van desde 575 hasta 1,125 pesos.

ENRIQUE BUNBURY

Comenzó su carrera como cantante y compositor en 1986 siendo parte de la banda Héroes del Silencio, con la que grabó cuatro discos de estudio y giró diez años por toda América y Europa.

El originario de Zaragoza, España, inició su carrera como solista en 1996 consolidando rápidamente su éxito internacional.

Actualmente promueve su más reciente producción “Expectativas” y con su gira Ex Tour recorrerá este año gran parte de Mexico, Estados Unidos, Perú, España, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra.

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES

Directo desde Argentina llegarán a Puebla para armar la fiesta con “Tu forma de ser”, “La guitarra”, “No me importa el dinero” y “Cómo me voy a olvidar”, entre una larga lista éxitos.

A finales del año pasado los músicos reunieron a más 65 mil personas en el Foro Sol de la Ciudad de México, para celebrar en grande tres décadas de hacer musica, y entre sus planes a corto plazo está la grabación de un MTV Unplugged, con lo que se incluyen en el selecto grupo de artistas hispanos en realizar dicha producción.

GOOD CHARLOTTE

Llegará a Puebla para descargar todo su rock alternativo y punk con tintes de pop que los ha caracterizado desde sus inicios hace 18 años.

La banda lanzó su primer álbum en el año 2000 y desde entonces han sumado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo.

“The Anthem”, “I just wanna live”, “Lifestyles of the Rich & Famous” son algunos de los éxitos que los han llevado a los principales escenarios del mundo, y Tecate Comuna no podía quedarse atrás.

PAPA ROACH

La banda estadounidense actuará por primera vez en Puebla presentando su más reciente álbum Crooked Teeht, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales a nivel mundial.

Papa Roach está integrada por Jacoby Shaddix, Jerry Horton, Tobin Esperance y Tony Palermo. Además de su participación en Tecate Comuna de Puebla tienen programadas otras actuaciones en importantes festivales de Polonia, Australia, Alemania y el Reino Unido.

LOS ÁNGELES AZULES

Llegarán con todo el ritmo de éxitos como “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “Mi niña mujer” y muchísimos más.

La agrupación llegará a Puebla a poco tiempo de su espectacular actuación en Coachella, uno de los festivales más importes del mundo, además se encuentran estrenando el sencillo “Ni contigo ni sin ti”, con la participación de Pepe Aguilar incluido en su álbum “Esto si es cumbia”.

LOS CALIGARIS

De Córdoba, Argentina, celebrarán en Puebla 21 años de llevar su música con toques circenses a todo el continente.

Los músicos además están de fiesta con la respuesta que han tenido por el lanzamiento de su CD-DVD “El show más feliz del mundo”, grabado ante más de 20 mil personas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de Mexico.

Unos días antes de su presentación en Tecate Comuna la banda se estará presentando en el Auditorio Nacional, donde hasta el momento tienen tres fechas anunciadas que ya son SOLDOUT.

DLD

Regresará a Puebla después de su exitosa participación en el Foro Artístico de la feria y a petición de todos sus seguidores poblanos.

Los intérpretes de “Arsénico” ofrecerán un original setlist con lo más destacado de sus temas hasta su más reciente producción “Futura”.

Francisco Familiar, Edgar Hansen, Erik Neville, Keno Rivero y Sergio Vela demostraran sobre el escenario por qué son una de las bandas alternativas mexicanas más destacadas en la actualidad.

Enjambre

Ha destacado por su peculiar estilo de rock clásico y romántico con ese toque vintage que ha conquistado a miles de seguidores en todo el continente.

La banda californiana de origen mexicano ha grabado seis álbumes de estudio y ha conquistado los más importantes escenarios como el Pal Norte, Vive Latino, Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional, por lo que promete ser uno de los actos más fuertes del Tecate Comuna que el público no se debe perder.

LA GUSANA CIEGA

Una de las agrupaciones mexicanas más influyentes del rock alternativo.

En su trayectoria cuentan con más de diez producciones discográficas, han llenado en dos ocasiones el Auditorio Nacional además de sus actuaciones en otros importantes recintos como el Palacio de los Deportes y el Teatro Metropolitan, y en cuanto a festivales se han presentado en el Pal Norte, Vive Latino, Cumbre Tajín, Rock al Parque (Colombia), SXSW (USA) y La Tocada (USA).

Recientemente compartieron escenario con Lenny Kravitz durante su gira por México y en Puebla estrenarán el EP que incluye el tema “Amantes modernos”.

MIRANDA

Todo el color, la alegría y dinamismo del electro-pop de este grupo dará un toque muy especial al Tecate Comuna.

Los intérpretes de “Don” tenían un buen tiempo de no venir a México y su regreso no pudo ser mejor: dos exitosos shows en el Teatro Metropolitan y una espectacular actuación en el festival Pal Norte.

Los músicos con 15 años de trayectoria están muy entusiasmados de volver a Puebla para recordar con su público todos sus éxitos y compartir algo de su nuevo álbum “Fuerte”.

LAS VÍCTIMAS DEL DR. CEREBRO

Otra de las bandas que actuarán en Tecate Comuna el próximo 13 de octubre.

Los músicos de Neza están por cumplir treinta años de carrera por lo que ya preparan un material de edición especial que incluirá cuatro discos en formato físico, por otro lado, hace apenas unas semanas presentaron la versión sinfónica de su hit “El esqueleto”, que vendrá incluido en el volumen 2 de Rock en tu Idioma Sinfónico.

Por si fuera poco, otras grandes bandas como Camilo VII, Doctor Krápula de Colombia, los chilenos de Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey Pila, la cubana Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre Líneas de Costa Rica y la juarense Coco Cecé, también serán parte del máximo festival de Puebla, que este año nos ofrece un crecimiento impresionante en todos los aspectos.