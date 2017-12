Laura Gil, una gran-diosa

Desde Sudamérica llega una modelo que cautiva la pupila masculina en donde quiera que se presente.

Hablamos de Laura Estefany Gil Bauza, de 24 años de edad, nacida en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Laurita es una gran-diosa que desde niña siempre ha sido guerrera y luchadora.

“Desde muy niña soñé con ser una figura pública”, añade la bella modelo.

Gil Bauza habla de sus deseos y anhelos.

“Ser una gran actriz es mi gran sueño, lo espero cumplir poco a poco”, agrega.

Enfatiza que lograr su meta no es algo sencillo.

“No es fácil, pero ahora estoy estudiando mucho, estoy preparándome en actuación y también en el mundo de los negocios y finanzas”.

Estefany describe cómo es en su vida personal.

“Soy una mujer sensible, amorosa, me encanta la familia, me encanta el deporte y me fascina leer libros”.

Actualmente la hermosa y escultural Gil Bauza radica en la ciudad de Miami, Estados Unidos, con nuevos proyectos en puerta en el modelaje.

REDES SOCIALES

Para las personas que quieran seguir paso a paso sus actividades personales y profesionales, aquí les dejamos sus redes sociales.

INSTAGRAM: Lauragil0715.

SNAP: lauragil0715.

Antes de despedirse, aprovecha el espacio y desde Colombia manda los mejores deseos para los habitantes del planeta y desear una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018.