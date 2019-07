La Guzmán acusa a Frida Sofía de golpearla; ella la llama “diabla”

La “guerra” de declaraciones entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúa; la rockera reveló que ha sido golpeada por su hija, quien se defendió al asegurar que su madre es una “diabla”.

Por primera vez “La Guzmán”, quien se había limitado a decir que se sentía herida por las declaraciones de su hija, a quien amaba y que estaba ahí para ella, ofreció detalles de dicho conflicto, en los que reveló haber sido golpeada “varias veces” por Frida Sofía.

“Entonces yo decidí alejarme, porque en algún momento pues sí me puede llegar a hacer daño, y me hace daño”, relató la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Creo que mucho alcohol y resentimiento, muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver porque de que he estado ahí, he estado ahí”, agregó al ser cuestionada sobre las razones de los golpes.

La intérprete de “Yo te esperaba” y “Hacer el amor con otro”, recordó que ella ha sido la única que ha estado con su hija, a quien le ha regalado un departamento, le pagó dos carreras, la ayudó en su divorcio y la sacó de la cárcel (golpeó a una persona que la estaba grabando sin consentimiento) “y lo hice con todo el amor”.

Por ello, dice, hay personas que están poniendo a Frida en su contra, “pero yo soy la única persona que ha estado en su vida. La única que le ha dado todo lo que tiene, soy yo”.

Tras darse a conocer la entrevista, Frida Sofía ocupó las redes sociales para desmentir a su madre y asegurar que ella sí tiene pruebas y hay varios testigos del abuso físico y mental que “La reina de corazones” ha ejercido sobre ella.

“Me muero del coraje, y por más fuerte que me haga me duele porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale. La única violenta, abusiva y agresiva eres tú”.

Tras exhibir moretones en su cuerpo, la también cantante alegó que su madre desea que ella esté mal, “que no pueda ensayar, que me salgan mal las cosas. No te voy a dar el gusto.

“¿Por qué te enojas?, ¿Por qué estoy cantando y estoy realizando mi sueño?, ¿el que nunca quisiste que hiciera?, ¿por qué te enojas? porque tu solita te expusiste a que te vieran con mi exnovio”, agregó.

Cabe recordar que Frida señaló recientemente que su exnovio, Christian Estrada, mantenía una relación “muy cercana” con su mamá, motivo que acrecentó el distanciamiento entre madre e hija.