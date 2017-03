Kika Édgar participará en la nueva versión de la telenovela “Nada personal”

Tras casi 20 años de laborar para la empresa Televisa, Kika Édgar abandonó sus filas con el propósito de ingresar a TV Azteca, donde sólo cumplirá con participar en la nueva versión de la telenovela “Nada personal”.

Así lo aclaró la cantante y actriz al acudir al estreno de la obra teatral “Bajo terapia”. Precisó que interpretará al personaje que hace 21 años encarnó Anna Ciocchetti y que respondía al nombre de la licenciada “Elsa Grajales”.

Explicó que no tenía contrato de exclusividad con Televisa y que era libre de decidir en dónde quería trabajar, pero su decisión no tuvo que ver con que fuera rechazada para dar vida a Lupita D’Alessio en la serie biográfica que se hará de la cantante.

“No para nada, no es cierto”, dijo e indicó que “Nada personal” retratará una historia cruda del México actual en lo referente a la política.

“Me gusta mucho porque los personajes están bien delineados, así como el libreto. La dirección está basada en algo que visualmente no se ha visto, entonces hay cosas muy padres. El recibimiento que me ha dado la empresa es cálido y me siento cobijada”, destacó.

A la par de este proyecto que aún no inicia grabaciones, Kika Édgar continuará promoviendo su más reciente disco “Nuevas canciones” y participando en el musical “Mentiras”.

En “Nada personal” también actuarán Matías Novoa, Margarita Muñoz, Mónica Dione, Roberta Burns, Valentino Lanús, Juan Soler y Mayra Rojas, entre otros.