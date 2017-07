Kazik Radwanski busca incomodar al espectador con ‘Qué pesado este fastidio’

El cineasta canadiense Kazik Radwanski aseguró que su segundo largometraje “Qué pesado este fastidio” busca incomodar al espectador a través de un personaje cerrado que retrata la masculinidad a partir de la frustración paterna dentro del núcleo familiar.

A propósito de la exhibición de su cinta en el 37 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, el también director de la película “Tower” detalló que este personaje es inmigrante e intentó hablar del acento danés en esta trama.

“Cuando ven la película hay un juego en el que el espectador se confunde sobre el origen de este personaje y eso es muy importante, porque quise hablar de la migración que hay en Toronto”, expuso Radwanski, quien comenzará a rodar su tercer largometraje en Toronto, en otoño próximo.

“Qué pesado este fastidio”, agregó, intenta hablar del realismo y provocar incomodidad al espectador por lo cerrado y poco positivo del personaje, que pese a ser muy paternal se fuga de la realidad cuando está jugando videojuegos o rugby. Me basé en gente cercana a mí y también hay algo de mí.

“De alguna manera las locaciones y los lugares los conozco y la casa es muy similar a la que yo crecí en Toronto. Me relaciono con el padre, pero también con los niños. Es un ‘collage’ de recuerdos, no es que me relacione con algo en específico, pero es algo más variado”, mencionó.

La cinta, nominada para el Premio a Mejor Película Canadiense por la Asociación de la Crítica de Cine de Toronto, se exhibe en México luego de presentarse en los festivales de cine de Berlín, Montreal, Toronto, Australia y Riviera Maya.

Paralelo a su visita a México para presentar este material, Radwanski impartió este fin de semana una Master Class en la Universidad de la Comunicación, institución que en septiembre próximo también exhibirá su película como parte de la primera edición del Festival de Cine Contemporáneo BlackCanvas.