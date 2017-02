Karla Souza le entra a la música de los 90

Hace tres años, nadie sabía de la existencia de la mexicana Karla Souza, pero hoy en día le sonríe el éxito ya que es la única actriz que ha participado en las tres cintas nacionales más taquilleras de la historia.

‘No se aceptan devoluciones’, ‘Nosotros los nobles’ y ‘¿Qué culpa tiene el Niño?’ la han catapultado a la fama, por lo que es una muestra de que cuando una mujer se lo propone, logra lo que quiere.

Para lograr su sueño se sobrepuso a los tropezones y fracasos, y en su vida diaria aplica la frase de Winston Churchill: “El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo”.

Señala que un buen motivo te ayudará a superar los fracasos que se presenten en el camino.

Hace hincapié en que para lograr el éxito se requieren dos cosas: esfuerzo y disciplina.

Enfatiza que la vida te enseña que nada se obtiene con facilidad.

Asevera que hay momentos en tu camino en que tienes que tienes que anteponer tus sueños por sobre el amor o la familia.

EL ÉXITO LE SONRÍE

Cuando Karla debutó en México, en la telenovela ‘Verano de amor’, en 2009, nadie sabía de sus antecedentes artísticos y mucho menos imaginaba lo que lograría con el paso del tiempo.

Inició en el Centro de Educación Artística de la televisora de San Angel, pero siguió su especialización en Francia, donde formó parte de una famosa compañía de teatro.

Su participación en la serie How to Get Away with Murder ha sido un éxito rotundo. Y su carrera apenas está tomando vuelo.

¿Qué sigue para Karla? No lo sabemos, pero lo que sí se puede afirmar es que el éxito está en su horizonte.

LE ENTRA A LA MÚSICA

Un gran trabajo se apunta Glamour TV al lograr que para beneplácito de su fans, Souza canta ¿Dónde están?, éxito musical de Sentidos Opuestos, en donde para muchos es buena haciendo playback, y para otros le reconocen su esfuerzo porque a pesar de no ser cantante le pone sentimiento y le valoran su esfuerzo por entrarle a la música de los 90.

Para sus fieles seguidores, lo toman como que Karla le entró al karaoke y canta con sentimiento.

Pero, estimado lector, usted tiene la mejor opinión.