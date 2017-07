José Madero lanza ‘Noche’, con temas altamente sentimentalistas y trágicos

El cantautor José Madero presentó “Noche”, su segundo material discográfico como solista del que se desprende el sencillo “Noche de brujas”, que en pocas horas ha logrado 800 mil vistas por un canal digital de videos y ya se escucha en estaciones de radio a nivel nacional.

En rueda de prensa, el artista que se define como “cínico, negativo y realista” comentó que a diferencia de “Carmesí”, su disco anterior, éste es más oscuro.

“Las canciones de Carmesí tiene 10 años que las hice y ésta son más actuales, son casos reales y vivencias muy personales y las podrán escuchar a partir del próximo viernes, cuando sale a la venta el disco de manera física”.

El ex músico de la banda de rock Pxndx indicó que su inspiración para componer se basó en el color negro, pero para no verse tan oscuro con el tono prefirió titular la producción con el término “Noche”, por lo que cada canción tiene que ver con ese lapso, “aunque reconozco que me gusta hacer canciones tristes, melancólicas, trágicas y sentimentalismos”.

El también escritor también aceptó que las críticas lo han tachado como un compositor miserable, por la tendencia oscura de sus letras.

“No lo soy, aunque el disco contiene 13 canciones altamente sentimentalistas y trágicas como la que hice inspirado en el niño que fue al colegio y mató a varios de sus compañeros, allá en Monterrey”.

Puntualizó que la letra de ese tema no hace referencia al lamentable suceso sino a las consecuencias que esas actitudes traen consigo.

“Es mi manera cínica de decir que estamos en decadencia como raza humana, porque ya nada nos sorprende y aunque no busco hacer o provocar conciencia, porque no soy un ejemplo a seguir por los jóvenes, es una manera cínica de verter mi sentir respecto a la realidad que vivimos”.

José Madero abundó que en su constante reinvención no permite que la ociosidad sea la constante de su vida sino la creación en todas sus formas, y comentó que su tercer libro tiene relación con una historia de terror para niños y que escribirá uno más sobre lo que significa ser aficionado al fútbol.

“Es mentira que la inspiración se espere o llegue, para crear hay que sentarse a trabajar y generar esos momentos de inspiración”, enfatizó el cantautor mexicano.