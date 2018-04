Jorge Ortiz de Pinedo planea secuela teatral de “Una familia de 10”

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo se prepara para hacer la secuela de la pieza teatral “Una familia de 10”, la cual lamentó que no podrá tener una temporada más en televisión porque no hay acuerdos con el horario.

Confirmó que se planea una segunda parte de esta obra de éxito, inspirada en el texto “El casado casa quiere”, con la cual se encuentran de gira por todo el país.

Lamentó no poder decir lo mismo de una nueva temporada para televisión, ya que no han llegado a acuerdos en el horario. “Me ofrecen el horario de las 23:00 horas y la verdad no quiero trabajar a esa hora con este programa que es familiar”.

Señaló que su hijo es quien se ha encargado de negociar y “ya veremos en qué termina, pero en teatro Óscar ya está pensando hacer la continuación y tomando como premisa qué pasó con la casa que le regalaron a la familia de 10.

“La gente vendrá a ver qué paso con esa casa. ¿Vivirán ahora más holgados?, ¿nuevos integrantes?, bueno, hay muchas líneas que se descubrirán”, apuntó el histrión.

En torno a su situación con Televisa, Ortiz de Pinedo señaló que está en pláticas con la empresa, tras concluir su relación laboral. Agregó que no hay demandas aún, porque se espera llegar a un acuerdo.

Explicó que estas pláticas se realizan entre los abogados de ambas partes, y lo que él espera es una resolución favorable. Dijo que no descarta la posibilidad de estar en otras televisoras con sus proyectos.

“Yo no me cierro a nada, pero la obra me tiene totalmente ocupado, además de que escribo y programo tres teatros”, dijo el actor, quien de salud se encuentra bien, aunque sigue llevando su tanque de oxígeno a todos lados.

Compartió que los doctores le dijeron que ya no lo podrá dejar, y que cada seis meses debe acudir a una revisión, aunque él se siente muy bien y con ganas de seguir trabajando.