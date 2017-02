James Blunt estrena videoclip de su nuevo tema ‘Love me better’

El cantante británico James Blunt presentó el video de su nuevo tema “Love me better”, el cual llega luego de cuatro años sin haber lanzado música nueva.

El próximo 24 de marzo, Blunt liberará “The afterlove”, su nueva producción discográfica, luego de “Moon Landing”, estrenada en el 2013.

Mientras tanto, el compositor ya lanzó el primer sencillo y este día agasajó a sus fans con el audiovisual del mismo, el cual fue dirigido por Ryan Tedder y coloca a James muy concentrado dentro de un antro, donde toda la gente baila y disfruta de la fiesta.

Además de “Love me better”, el disco “The afterlove” incluye los temas “Bartender”, “Lose my number”, “Don’t give me those eyes”, “Someone singing along”, “California”, “Make me better”, “Time of our lives”, “Heartbeat” y “Paradise”.

Los seguidores podrán adquirir también una versión extendida con tres canciones: “Courtney’s song”, “2005” y “Over”.