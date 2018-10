Jaime Kohen regresa a la música con “Fuego” y sonidos afrocaribeños

Luego de vivir un mes en África, el cantautor mexicano Jaime Kohen impulsa su proyecto “Gigante”, al ritmo de sonidos afrocaribeños, con el lanzamiento de su primer sencillo “Fuego”.

“Fui a África y practiqué la danza, me empecé a clavar mucho en la música, en la cultura y el baile; gracias a mi estancia en ese lugar tuve oportunidad de reconectar con mi fuego interno y nuevamente empecé a componer”, comentó.

Durante una entrevista con Notimex en un set de filmación donde se graba el videoclip de “Fuego”, que saldrá en noviembre, el músico platicó sobre su experiencia en ese continente, donde se adentró en una de las regiones más pobres de Guinea y vivió con una familia.

“Salí de todas mis zonas de confort, desde ir al baño, bañarme, moverme, de todo, pero lo que me dejó es la forma en que ellos se conectan con la tierra y el fuego, y aunque sufrí externamente en mi interior viví un paraíso”, compartió.

Por eso en esta ocasión los sonidos de la música, el vestuario y la configuración de todos sus ‘shows’ serán con un estilo muy afrocaribeño. Además, remarcó Kohen, algunas de sus canciones tendrán más marcado el sonido que otras, “pero todas están muy conectadas a la tierra y al fuego”.

Indicó que las melodías estarán compuestas por temas de amor, desamor y de la relación con uno mismo. “Siempre busco hacer una conexión profunda con lo que escribo, tratar de empoderarte y no ser la víctima”.

Con “Fuego”, su primer sencillo, Kohen quiere transmitir un mensaje de “una conexión interna con nosotros mismos y sus seguidores aprendan a descubrir nuevamente el brillo de lo que los apasiona”.

El cantautor explicó durante la entrevista que él mismo había perdido su “fuego”, y por esa razón se retiró por cuatro años de la música y de todo lo artístico.

En esta ocasión no habrá un álbum en formato físico, sólo irá sacando sencillos en todas las plataformas digitales. “Es algo que me gusta mucho, el proyecto originalmente es de seis temas, pero al no ser un disco físico como tal me da la oportunidad de que puedan ser siete, ocho, puedo ver si lo corto, o lo sigo, me da mucha libertad este formato”, externó.

Jaime Kohen adelantó que ese proyecto será algo muy personal e íntimo, por lo que no colabora con nadie, pero si tuviera la posibilidad de hacerlo le gustaría hacerlo con el cantante puertorriqueño de trap urbano Bad Bunny, a quien admira.