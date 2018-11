Iron Maiden regresará a México con su tour “Legacy of the beast”

La banda británica de heavy metal Iron Maiden volverá a México para ofrecer un concierto el 19 de septiembre de 2019 en el Palacio de los Depórtes, como parte de su “tour” “Legacy of the beast”.

El anuncio oficial se dio a conocer a través de las redes sociales del grupo, el cual, inspirado en el juego para dispositivos móviles, “El legado de la bestia”, ha preparado un “show” teatral para deleite de sus fans.

La gira recorrerá gran parte de América, desde las principales ciudades de Canadá, varias regiones de Estados Unidos y países latinos como México, Argentina, Chile y Brasil. La venta general de boletos será el 16 de noviembre próximo.

“No es tan fácil diseñar diferentes mundos en el escenario y trabajamos mucho para que funcione y el resultado final que sentimos es nuestro espectáculo más asombroso y el más complejo hasta la fecha”, declaró Bruce Dickinson, vocalista de la formación musical mediante un comunicado.

Agregó que como parte de la diversión, el público será testigo de una réplica del avión monoplaza Spitfire sobre el escenario durante la canción “Aces Hihg”, además de toneladas de pirotecnia, una figura gigante de “Ícaro” y algunos lanzallamas, entre otros elementos.

La lista de las canciones que estarán presentes en los conciertos fue pensada con mucha antelación, aseguró Dickinson, pues explicó que los temas necesitan seguir la narrativa de los mundos creados para el espectáculo.

“Sentimos que terminamos con un set muy fuerte y equilibrado que mezcla canciones que no hemos tocado en muchos años como ‘Flight of icarus”, “Sign of the cross” y “The clansman”, entre otras, que reflejan los diferentes temas del espectáculo”, finalizó el cantante.

Para sus “show” en Los Ángeles, la banda compartirá el escenario con los grupos de heavy metal Fozzy y The Raven Age. Iron Maiden está conformado por Bruce Dickinson, Janick Gers, Steve Harris, Nicko McBrain, Dave Murray y Adrian Smith.