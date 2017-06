Interesa a Ely Guerra retratar la realidad a través de su música

La cantautora Ely Guerra, quien presentará el espectáculo con el que celebró 20 años de carrera, “El origen”, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” el 16 de junio, expresó que los músicos populares tienen la responsabilidad de retratar la realidad más que dedicarse a hacer música por encargo.

“Para un músico popular, como lo soy yo, hacedores de letras que impregnan a muchas personas, lo verdaderamente importante es no alejarnos del objetivo de retratar nuestra realidad, el momento que vive nuestra sociedad y de quiénes somos los mexicanos”, señaló la cantante.

Agregó que su deber es reconectarse con el público como cualquier otro artista lo hace, donde lo importante sea la creatividad y entregar un trabajo que represente a México en otros sitios del mundo a través de la música.

“Así como nuestro país recibe música y artistas de todo el mundo, también nosotros tenemos la oportunidad de ir a otros lados y mostrar qué es México porque me parece que ahorita a Latinoamérica y los mexicanos nos representan ritmos y cosas que me hacen preguntarme si realmente somos eso.

“Creo que tenemos que enfocarnos en retratar el momento que vivimos porque eso se llama cultura y nosotros somos muy ricos en ese sentido, tenemos mucho a donde mirar y mucho por qué pelear también”.

Bajo este pensamiento, Ely señaló que su carrera ha sido agradable justamente porque ha sido sincera y ha construido su libertad gracias a que es un músico independiente, sin afiliarse a espacios donde la restringieran y se sintiera incómoda.

“Mi música le pertenece al público y allí es donde todo se hace homogéneo: ya no hay una división entre el músico, el artista y aquel que lo escucha, es casi como la poesía, uno hace un trabajo lo entrega y el de enfrente lo hace propio. De eso va nuestra música justamente”.

Destacó que siempre ha tratado con respeto y honor su carrera, haciendo canciones que han marcado pautas en la vida, siguiendo su instinto e inspiración y sobre todo respetando los límites de lo comercial y lo no comercial.

“No me he entregado completamente a una fórmula con tal de continuar haciendo un trabajo que me da de comer, he procurado ir de la mano de un espacio que no sólo me ayuda a vivir en el mundo, sino a vivir en espíritu”.

A lo largo de 24 años, Ely ha compartido su música para sentirse completa, construida y transitar por la vida con honestidad, plasmando lo que correspondía en cada etapa.

“Es agradable sentir que hay una expresión que tiene una coherencia, es casi como un pintor que toma el pincel y hace el trabajo del artista no tanto las ganas de ser famoso o ganar dinero, la realidad es distinta y es bueno transitar por una carrera que me ha dado satisfacciones reales y en la que también me tengo que esforzar para seguir siendo honesta con la expresión de mi música”.

Consideró que ahora tiene una responsabilidad distinta, porque ha madurado y crecido, lo cual le hace ver las cosas desde otro espacio.

“Eso es importante porque cuando los más jóvenes se acercan tienes que decir algo positivo, que los motive, que los construya, les permita ver un futuro con una certeza en el corazón y eso es lo que hoy en día puedo compartirle a las nuevas generaciones, una visión de esfuerzo de trabajo, que en la vida no todo es fácil, pero que siempre sales victorioso cuando no evades”.

Sobre esa misma línea, la cantautora continuará creando nuevos materiales, actualmente trabaja ya en una nueva producción que prevé lanzar este año y que considera uno de sus trabajos más arriesgados.

“La presentación en el Teatro de la Ciudad honestamente es un pequeño receso que me permito fuera del estudio, estoy en la recta final y estoy emocionada porque es un paso muy atrevido, pero quería darme este espacio para convivir con mis amigos”.

Ely tendrá como invitados especiales a Damián Gálvez y a Nicolás Santella, en la guitarra y el piano, respectivamente, para la velada del 16 de junio, en la que se proyectarán una serie de visuales urbanos que recuerde al público lo enriquecedor de la Ciudad de México.

“En el show presentaré canciones que ‘El Origen’ que normalmente no pertenecían al programa de la gira, por eso invité a Damián, para marcar esta diferencia. Los visuales evocan también a las cuatro estaciones del año. Será una atmósfera distinta para tener otras que conversar con los fans”.