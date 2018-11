Imagine Dragons, NIN y New Order engalanan último día del Corona Capital

Después de un primer día lleno de sorpresas y grandes e inolvidables espectáculos, el Corona Capital continúa con un ambiente de fiesta, pero sobre todo de gran emoción por ver a la banda que cierra la novena edición del festival, los tan esperados Imagine Dragons.

Tras el éxito del primer día, los miles de asistentes esperan sorpresas de bandas como Imagine Dragons, quienes ya han llenado grandes recintos como el Auditorio Nacional, es la banda más esperada por muchos e incluso muchos solo vienen a ver a la agrupación estadunidense.

Otra de las bandas más esperadas es Nine Inch Nails, que se ha caracterizado por montar grandes producciones en sus espectáculos, además de ser una las más representativas de su género.

Asimismo, gran parte de los asistentes esta sufriendo al ver que otra de las grandes bandas como New Order, se empalma con Imagine Dragons, puesto que son admiradores de las dos alineaciones.

“Yo deseo ver a los dos, pero creo me iré con New Order, es imperdonable que te pierdas a esa banda, y a su término correré con mis dragones”, indicó Karen Escamilla.

La gente sigue llegando al festival que abrió sus puertas a las 14:00 horas. Muchos de ellos deciden primero comprar cerveza y comida, mientras que otros cientos de asistentes, se comienzan a posicionar en los escenarios, en donde empiezan a aparecer las bandas abridoras.

“Yo vengo especialmente por Nine Inch Nails, aunque se que Trent Reznor es el único sobreviviente original de la banda, no me importa, me encanta su voz, he vivido con su música desde mi adolescencia”, indicó Alejandro Ramírez, parte de los asistentes a esta fiesta musical.