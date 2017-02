Homenaje a Juan Gabriel, un concierto lleno de sorpresas y emotivos momentos

El concierto “Eternamente Juan Gabriel”, llegó a feliz término luego de poco más de tres horas de sorpresas y emotivos momentos, a cargo de los 16 artistas que anoche se presentaron ante más de 30 mil personas en el Foro Pegaso de esta ciudad mexiquense.

El tributo al Divo de Juárez, inició a las 18:30 horas del sábado y el primero en aparecer en las gigantes pantallas del también enorme escenario, fue Juan Gabriel, quien le agradecía a su público el que siempre interpretaran sus canciones.

Enseguida de este acto, varios bailarines del ballet de Amalia Hernández aparecieron y bajo las notas de “Querida” y “No vale la pena”, interpretados por la Orquesta Sinfónica Mexiquense, inició el tan esperado concierto.

El primer cantante en aparecer fue David Bisbal, para interpretar “Insensible”, acompañado de los coristas que durante muchos años acompañaron los shows de Juan Gabriel.

“¡Buenas noches, espero que disfruten de este homenaje a nuestro querido Juan Gabriel! ¡Te queremos maestro!!”, gritó el hispano.

Bisbal salió del escenario para dejar su lugar inmediatamente a La India, la gran amiga de Juan Gabriel. La puertorriqueña cantó “De mi enamórate” y su actuación fue el primer momento emotivo de la noche.

La India se fue en medio de un gran aplauso y dejó su lugar al compositor puertorriqueño Luis Fonsi para cantar a dueto con Juan Gabriel. El Divo apareció en video y junto con Fonsi deleitaron a la concurrencia con “Te lo pido por favor”. Sin duda otro inolvidable momento, y pese al frío que comenzó a sentirse, la gente no perdió detalle del espectáculo.

Fonsi se despidió con un un “¡Gracias México!” y en seguida, el sonido local anunció la presencia de Yuri, quien elegantemente vestida en un traje negro y brillos plateados, cantó con mucho sentimiento “Aunque te enamores”.

Yuri se retiró y dio paso a Guillermo Otero, joven intérprete considerado el último descubrimiento de Juan Gabriel. Otero se encargó del tema “Siempre en mi mente”.

Los invitados siguieron apareciendo, uno tras otro casi sin pausas y poco a poco las sorpresas también, como la presencia de Emmanuel, quien fue anunciado como el gran amigo del Divo de Juárez. A él le tocó la canción “Pero qué necesidad”, un número que gustó mucho por los arreglos modernos que se le añadieron al tema y hasta un ‘¡Toda la vida!’, se incluyó en la letra.

“Gracias por no olvidar a este hombre que escribió su amor, su dolor, su llanto para que ustedes disfrutaran de su música y nosotros pudiéramos interpretarlas”, dijo Emmanuel sumamente emocionado.

La noche aún era joven y el escenario lo tomó el mariachi de Juan Gabriel, “El mariachi de mi tierra”. Los músicos, vestidos de traje de charro en blanco y acompañados de cuatro bailarines del ballet de Amalia Hernández dieron vida a un tema compuesto para su maestro titulado “Viva Juan Gabriel”.

El mariachi se quedó en el escenario para dar la bienvenida a Aída Cuevas, quien apareció con un traje de charro de gala negro y sarape en el hombro, para cantar “Ya para que” y “Te voy a olvidar”.

Enseguida de Aída Cuevas, un video de Rocío Dúrcal se mostró en las pantallas, en donde habló del cariño que sentía por su amigo Alberto Aguilera. Este video dio pie a la presencia de Shaila Dúrcal, quien junto con David Bisbal, interpretaron “El destino”. Sin duda, otra grata sorpresa para los asistentes.

Y mientras el frío ya hacía de las suyas, el tributo a Juan Gabriel continuó y apareció en el escenario Yuridia para interpretar “La muerte del palomo”, haciendo gala de su gran voz.

Justo a la hora de haber iniciado el concierto, se dio la bienvenida a Pepe Aguilar, para que cantara “Se me olvidó otra vez” y lo hizo acompañado de un coro monumental de casi treinta mil almas.

Pepe se despidió y dejó su lugar a Memo Hernández, director del Mariachi de mi tierra, quien acompañado de los demás integrantes de su agrupación ofrecieron un número de guitarras y trompetas que fue muy aplaudido por la gente.

El grupo Kinky se presentó y con mariachi cantaron “No vale la pena”, dándole un toque “popero” y electrónico al número.

El tributo siguió con la presencia del tenor Fernando de la Mora, quien pidió que lo acompañaran a cantar “Ya lo sé que tú te vas”, y junto con su voz, la orquesta y el enorme coro, el tema sonó impresionante.

Llegó otro momento muy emotivo, Yuridia regresó para cantar “Abrázame muy fuerte” y su interpretación fue una de las favoritas y más ovacionadas de la noche.

Luego de Yuridia, las sorpresas continuaron, pues el anunciador oficial, pidió un cariñoso aplauso para recibir a una de las voces más privilegiadas del mundo, Andrea Bocelli, quien luego de la ovación con que fue recibido, junto con Shaila Dúrcal, interpretó “Quizás quizás”, inmediatamente, miles de celulares aparecieron pues la gente quiso grabar este gran momento.

El maestro Bocelli se quedó en el escenario para deleitar con su voz con “Bésame mucho”, y “Te partiró”, otro de los números más ovacionados de esta velada, porque además, esta canción era una de las favoritas de Juan Gabriel. En este tema, Andrea estuvo acompañado de la soprano Olivia Gorra.

Un par de minutos después, la orquesta mexiquense comenzó a tocar las notas de “Querida”, y enseguida apareció el cantante colombiano Juanes y para sorpresa de todos salió el holograma de Juan Gabriel, vestido como en la época que dio a conocer este tema, con su suéter rojo y pantalón blanco, para que juntos deleitaran a la gente que sorprendida se puso de pie e incluso muchos de ellos lloraron por ver a Juan Gabriel en escena, gracias a la tecnología.

A dos horas de iniciado el concierto, la temperatura en el foro mexiquense prevalecía en unos once grados, el viento ya calaba los huesos, sin embargo, esto no fue obstáculo para que el público siguiera disfrutando del tributo del cantautor de Juárez y apareció Natalia Lafourcade para que junto con Juan Gabriel, él en video, cantaran “Poco a poco”.

Luego de Natalia, se presentaron los chicos consentidos de Juanga, Jessie & Joy, para ofrecer “Costumbres” y mientras ellos cantaban, en las enormes pantallas aparecieron fotos del michoacano con amigos como María Félix, María de Lourdes, Lola Beltrán, entre muchos más.

A continuación, un grupo de bailarines vestidos de la década de los 70, apareció bajo las notas de “No tengo dinero” y nuevamente, el holograma de Juan Gabriel volvió a aparecer, pero esta vez él vestía un traje color amarillo, enorme moño y pantalones acampanados como era la moda de esa época.

Luego de este número, volvió Yuri para cantar “Luna”, en otra interpretación que impresionó a los presentes. La jarocha se fue entre gritos de “¡otra, otra!”.

Justo a las 21:00 apareció el maestro John Fogerty en medio de una cariñosa ovación y obviamente, el ex vocalista de los Creedence, luego de decir “¡Hola México!”, cantó un remix de los éxitos de la famosa agrupación estadunidense como “Down in the Corner” y “Green river”, entre otras.

Pero el gran momento fue verlo cantar a dueto con Juan Gabriel el tema “Have You Ever Seen the Rain”, que bautizó Juanga como “Gracias al sol”, el mexicano lo cantó en español y Fogerty en inglés. Otro aclamado número.

Sin dar tregua para un descanso, El mariachi de mi tierra volvió con el propósito de poner a todo mundo a bailar y que se olvidaran un poco del frío, con el tema “Me nace del corazón”. Después, de nueva cuenta salió Pepe Aguilar, ya más moderno y sin su traje de charro para cantar “Yo no nací para amar”.

Y para que el ambiente no decayera, Shaila Dúrcal regresó para interpretar “La Diferencia” y Yuri y Emmanuel para hacer lo propio con “Caray”.

David Bisbal no se podía ir sin ofrecer su éxito “Yo te bendigo mi amor”, composición de Juan Gabriel, llevándose una cariñosa ovación.

Luego de tres horas continuas, el show siguió su marcha y Aída Cuevas reapareció para que, junto con el mariachi y la orquesta, ofreciera una gran interpretación de “Así fue”. La emoción fue tal que la gente se puso de pie y acompañó a la cantante vernácula a cantar con ella el tema de su querido compadre.

Los duetos continuaron y tocó el turno para Jessie & Joy y Juanes para que juntos cantaran “Hasta que te conocí”, tema que se convirtió en un duelo de voces que el público agradeció, pues con la orquesta, el mariachi y los arreglos sonó increíble, tal como le gustaba hacerlo, sobre todo con este tema, al maestro Juan Gabriel.

Shaila Dúrcal volvió para seguir recordando los temas de su mamá y cantó “Por qué me haces llorar”.

Ya casi para concluir la velada, Luis Fonsi le tocó poner a todos a bailar a ritmo del “Noa Noa”, y el escenario se llenó de bailarines, mariachis y músicos, casi cien personas bailando este tema mientras en las pantallas, coloridas imágenes de anuncios de neón aparecían y cambiaban continuamente.

El momento final llegó, todos los artistas invitados aparecieron en el escenario para cantar “Amor eterno” y atrás de ellos el holograma de Juan Gabriel volvió a verse, y ahora él vestía su elegante traje blanco, para que juntos entonaran sin duda la mejor canción que el ídolo de México escribió.

Fue el cierre de una inolvidable velada para los fanáticos del cantante y con esto, la familia Aguilera puede decir con gusto, que el homenaje que su padre soñaba se cumplió con éxito y con la misión de haber convertido el Foro Pegaso en todo “un lugar de ambiente”.