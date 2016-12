Histrionismo de capa caída

Actores de la talla de Gene Wilder, Zsa Zsa Gabor, Patty Duke, Carrie Fischer y Debbie Reynolds, en Estados Unidos, así como Bud Spencer y Alan Rickman, y el director Vilmo Zsigmond, en Europa, fallecieron en este 2016.

Lo mismo ocurrió con los mexicanos Mario Almada, Alberto Rojas “El Caballo”, Rubén Aguirre, Evita Muñoz “Chachita”, Polo Ortín, Leonorilda Ochoa, Pedro Weber “Chatanuga” y Gonzalo Vega; la española Chus Lampreave, la puertorriqueña Velda González y el cineasta argentino Héctor Babe.

ENERO

1– Vilmo Zsigmond: Director de fotografía húngaro-estadounidense, ganador del Oscar por el filme “Encuentros cercanos del tercer tipo”, participa en casi 100 películas. Cofundador del Instituto Global de Cinematografía, es uno de los 10 más directores influyentes en la historia del cine. Nació el 16 de junio de 1930.

4 – Michel Galabru: Actor francés. Trabajó en filmes como “El rififi y las mujeres”, “Ásterix y Óbelix contra César” y “El gendarme en Saint Tropez”. Nació el 27 de octubre de 1922 en Marruecos.

11– David Margulies: Actor y comediante famoso por participar en filmes como “Cazafantasmas” y “All that jazz”; en las series de televisión “Los Sopranos” y “Kojak”, así como en teatro. Nació el 19 de febrero de 1937.

14 – Alan Rickman: Actor inglés de larga trayectoria que sobresale en teatro con la Compañía Real de Shakespeare, y en cine con películas como “Robin Hood, el príncipe de los ladrones”, “Duro de matar” y la saga de “Harry Potter”, en su papel de “Severus Snape”. Nació el 21 de febrero de 1946.

14 – Franco Citti: Director, guionista y actor italiano. Participó en películas como “El decamerón” y “El padrino”. Escribió, dirigió y protagonizó el filme “Cartoni aanimati”. Nació el 23 de abril de 1935.

15 – Dan Haggerty: Destaca en su papel de “James Adams” de la película y serie de televisión “Grizzly Adams”. Actuó en emisiones como “Los ángeles de Charly” y en el filme “Dead in five heartbeats”. Nació el 19 de noviembre de 1941.

26 – Abe Vigoda: Conocido por sus papeles de “Salvator Tessio” en “El padrino” y el abuelo de “Mira quién habla”, así como el de “Phil Fish” en la serie “Barney Miller”. Nació el 24 de febrero de 1921.

29 – Jacques Rivete: Guionista y director francés. Escribió y dirigió cintas como “Amor loco” y “El último verano”. Nació el 1 de marzo de 1928.

FEBRERO

3 – Joe Alaskey, quien dio voz a personajes de “Looney Tunes”, como Bugs Bunny y el Pato Lucas. También en caricaturas como “Rugrats” y “Avatar, el último maestro aire”. Nació el 17 de abril de 1952.

5 – Raphael Schumacher, actor italiano. El 30 de enero, al final de la obra “Miraggi” debía interpretar su suicidio, pero por accidente casi se estranguló, entró en coma y murió. Nació el 1 de enero de 1988.

6 – Daniel Gerson: Guionista de películas como “Monsters Inc”, “Monsters University”, “Grandes héroes” e “Intensamente”, entre otras películas animadas. Nació el 1 de agosto de 1966.

15 – George Gaynes, actor estadounidense, trabajó en las películas “Tootsie” y “Loca academia de policía”, así como en las series “El hombre nuclear” y “Bonanza”. Nació el 3 de mayo de 1917.

21 – María Luis Alcalá, actriz y comediante mexicana. Trabajó en teatro y, especialmente, en televisión, famosa por su papel de “Claudia” en la serie “Dr. Cándido Pérez”. Nació el 26 de marzo de 1943.

21 – Alberto Rojas “El Caballo”: Director, escritor, comediante y actor mexicano. Gran parte de su carrera la hizo en el “cine de ficheras”. Recordado por la obra de teatro “Papito querido”. Dirigió 16 filmes, como “No me toque eso”. Nació el 27 de marzo de 1944.

24 – Carlos Cámara: Actor dominicano naturalizado mexicano. Participó en 14 películas, decenas de obras de teatro y 35 telenovelas, como “Los ricos también lloran”. Nació el 9 de enero de 1934.

25 – Tony Burton: Actor estadounidense. Interpretó a “Tony Duke Evers” en la saga “Rocky”. Nació el 23 de marzo de 1937.

28 – Frank Kelly: Actor, cantante y escritor irlandés. Trabajo seis décadas en cine y teatro; interpretó al “padre Jack Hackett” en la serie “Padre Ted”. Nació el 28 de diciembre de 1938.

29 – George Kennedy: Participó en más de 200 filmes y fue protagonista en “Doce del patíbulo” y la saga “¿Y dónde está el policía?” Nació el 18 de febrero de 1925.

MARZO

4 – Tony Dyson: Ingeniero y profesor de robótica creador de R2-D2, droide que aparece en “La guerra de las galaxias”. También inventó 36 criaturas espaciales, armas y trajes para “Superman 2” y “Moonraker”, entre otras cintas. Nació el 13 de abril de 1947.

9 – Jon English: Guitarrista, compositor, actor de series de televisión y cantante australiano con éxitos como “Turn the page” y “Six ribbons”. Nació el 26 de marzo de 1949.

6 – Nancy Davis, mejor conocida como Nancy Reagan: Actriz estadounidense, esposa de Ronald Reagan. Actuó en los filmes “Jennie” y “Mundos opuestos”, así como en las series “Caravana” y “Arnold”. Nació el 6 de julio de 1925.

10 – Ken Adam: Director artístico alemán. Ganador de dos premios Oscar por su trabajo en los filmes “Barry Lindon” y “Las locuras del rey Jorge”. Nació el 5 de febrero de 1921.

17 – Larry Drake: Reconocido por su papel de “Benny Stulwicz” en la serie “La ley de Los Ángeles”, y dos veces ganador del premio Emmy, trabajó en más de 80 producciones de cine y televisivas. Nació el 21 de febrero de 1950.

18 – Joe Santos: Actor estadounidense. Participó en películas como “Chronic” y “El último boy scout”, y en series de televisión como “MacGyver” y “The Sopranos”. Nació el 9 de junio de 1931.

20 – Carles Flaviá: Director, humorista, escritor, actor y presentador español, con amplia trayectoria en radio y teatro. Dirigió y presentó programas como “Jó qué sé”. Nació el 10 de septiembre de 1945.

22 – Pedro Weber “Chatanuga”: Actor y comediante mexicano. Destacó en el “cine de ficheras”; actuó en películas como “En el último trago y en telenovelas,como “Simplemente María”. Director de escena en el Madison Square Garden. Nació el 27 de noviembre de 1933.

23 – Ken Howard: Actor estadunidense. Protagonista de “The white shadow”. Logró la fusión de la Federación de Artistas de Radio y Televisión con el Sindicato de Actores de Cine, que presidió. Nació el 28 de marzo de 1944.

24 – Garry Shandling: Cómico estadounidense. Protagonista de los programas “It’s Garry Shandling’s show” y “The Larry Sanders show”. Guionista de series como “Sanford and son”. Nació el 29 de noviembre de 1949.

29 – Patty Duke: Actriz infantil estadounidense. Ganadora de un Oscar por su interpretación de Hellen Keller en “El milagro de Ann Sullivan”, protagonizó “El show de Patty Duke”. Nació el 14 de diciembre de 1946.

ABRIL

3 – Erik Bauersfelf: Actor estadounidense de doblaje, conocido como el “Almirante Ackbar” en los filmes “El despertar de la fuerza” y “El retorno del Jedi” de la saga “Star Wars”. Nació el 28 de junio de 1922.

4 – Chus Lampreave: Actriz española. Participó en más de 80 películas, como “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, así como en series de televisión. Nació el 11 de diciembre de 1930.

17 – Doris Roberts: Actriz estadounidense de cine, teatro y televisión, conocida por interpretar a “Marie Barone” en el programa “Everybody loves Raymond”. Escribió el best seller “Are you hungry, dear? Life, laughs and lasagna”. Nació el 4 de noviembre de 1925.

20 – Joanie “Chyna” Laurer: Actriz porno y luchadora profesional originaria de Estados Unidos. Nació el 27 de diciembre de 1969.

20 – Velda González, actriz, bailarina y legisladora de Puerto Rico. Destacó como “Azucena” en “La criada malcriada” y participó en filmes como “Fray dólar”. Como senadora luchó por los derechos de mujeres y artistas. Grabó dos discos. Nació el 10 de abril de 1933.

MAYO

10 – Gene Gutowski: Guionista y productor polaco. Produjo filmes como “El baile de los vampiros” y “El pianista”, del director Roman Polanski. Nació el 26 de julio de 1925.

16.- Margarito Esparza Nevares: Actor y comediante mexicano de 70 centímetros. Participó en programas de televisión como “Los juguelotes de Gamboín” y películas como “El mariachi desconocido”. Nació el 10 de junio de 1936.

13 – Makiko Futaki: Animadora japonesa. Colaboró en filmes como “La princesa Mononoko” y “El viaje de Chihiro”. Nació el 19 de junio de 1958.

19 – Alexandre Astruc: Actor, director, guionista y crítico francés. Dirigió películas como “Llamas sobre el Adriático” y la serie “Arsenio Lupis se jugó y perdió”. Nació el 13 de julio de 1923.

22 – Leonorilda Ochoa: Comediante y actriz mexicana. Participó en más de 20 películas, telenovelas y series, entre ellas “Los Beverly de Peralvillo”, en la que destacó por su papel de “La Pecas”. Nació el 30 de octubre de 1939.

JUNIO

6 – Theresa Saldana: Actriz y activista estadounidense de origen puertorriqueño, coprotagonizó los filmes “Toro salvaje” y “The commish”. Activista. Nació el 20 de agosto de 1954.

8 – Pedro Costa: Director, productor y guionista español. Creador de la serie “La huella del crimen”, dirigió filmes como “El caso Almería” y documentales como “Los que quisieron matar a Franco”. También produjo “1898: Los últimos de Filipinas”. Nació el 12 de agosto de 1941.

13 – Mihaly “Michu” Meszaros: Artista circense, doble y actor húngaro. Encarnó el personaje de “Alf”. Nació el 1 de octubre de 1939.

14 – Ann Morgan Guilbert: Actriz estadounidense. Recordada por su papel de la abuela “Yetta Rosenbergg” en la serie “La niñera”. Nació el 16 de octubre de 1928.

17 – Rubén Aguirre: Locutor, productor y actor mexicano. Destacó por su papel del “Profesor Jirafales” en “El chavo del 8”. Trabajó en obras de teatro, cine, circo y televisión. Nació el 15 de junio de 1934.

17 – Ron Lester: Actor estadounidense. Participó en filmes como “Varsity Blues”, al igual que en series de televisión, como “Sabrina, la bruja adolescente”. Nació el 4 de agosto de 1970.

19 – Anton Yelchin: Actor nacido en Rusia y criado en Estados Unidos. Interpretó el papel de “Chekov” en tres películas de la saga “Star Trek”. Murió arrollado por su automóvil. Nació el 11 de marzo de 1989.

27 – Aharon Ipalé: Actor marroquí. Dio vida al “faraón Seti I” en las películas “La momia” y “El regreso de la momia”; actuó en “El violinista en el tejado” e “Ishtar”. Nació el 27 de diciembre de 1941.

28 – Bud Spencer: Guionista, productor, cantante, compositor y actor italiano de nombre Carlo Pedersoli. Participó en tres Juegos Olímpicos, en natación, e hizo más de 80 filmes, muchos de ellos “spaghettis western”. Nació el 31 de octubre de 1929.

JULIO

13 – Héctor Babenco: Cineasta argentino criado en Brasil. Dirigió filmes como “Pixote”, “Carandiru” y “El Beso de la Mujer Araña”. Nació el 7 de febrero de 1946.

17 – Carlos Cardán: Actor mexicano. Participó en más de 150 producciones de cine, teatro y televisión. Villano de películas como “El escapulario” y en telenovelas como “Muchachitas”, vació el 3 de noviembre de 1932.

19 – Garry Marshall: Escritor, productor, comediante, actor de doblaje y director estadounidense. Realiza las series “The odd couple” y “Happy days”, además de dirigir las películas “Pretty woman” y “El diario de la princesa”. Nació el 13 de noviembre de 1934.

AGOSTO

2 – David Huddleston: Actor de la cinta “The big Lebowski”. Trabajó en filmes como “A lovely way to die” y “Santa Claus”, al igual que en series como “Los años maravillosos”. Nació el 17 de septiembre de 1930.

16 – Polo Ortín: Comediante y actor mexicano con más de 75 años de trayectoria. Dobló voces como la de “Gilligan” y de personajes de “Cars”. Hizo más de 150 películas; actuó en teatro, telenovelas, como “Mundo de juguete”, y series, como “Los héroes del norte”. Nació el 16 de abril de 1928.

23 – Evita Muñoz: Actriz que comenzó su carrera a los tres años, en la época de oro del cine mexicano. Trabajó en circo, teatro, cine y televisión. En su segunda película, “Ay, Jalisco, no te rajes”, recibió el sobrenombre de “Chachita”. Pionera de telenovelas, destacó en “Gutierritos”. Nació el 26 de noviembre de 1936.

13 – Kenny Baker: Actor inglés de 1.12 metros de altura, trabajó como el droide R2-D2 en siete filmes de la saga de “Star wars”. Nació el 24 de agosto de 1934.

14 – Fyvush Finkel: Actor, cantante y comediante estadounidense. Fue “Douglas Wambaugh” en la serie “Picket Fences”. Nació el 9 de octubre de 1922.

23 – Steven Hill: Actor estadounidense. Protagonizó la serie “Misión imposible” y fue el fiscal “Adam Schiff” en la serie “La ley y el orden”. Trabajó en cine y teatro. Nació el 24 de febrero de 1922.

29 – Gene Wilder: Actor, novelista, guionista, director y comediante estadounidense cuyo verdadero nombre era Jerome Silberman. Fue el “zorro” de “El principito” y “Willy Wonka”. Creó la fundación Gilda’s Club contra el cáncer de ovario. Nació el 11 de junio de 1933.

SEPTIEMBRE

2 – Jon Polito: Actor estadounidese. Trabajó en más de 100 filmes, como “El gran Lebowski”, y en programas de televisión, como “Modern family”. Nació el 29 de diciembre de 1950.

11 – Alexis Arquette: Actriz, músico y activista por los derechos de los transexuales, antes llamado Robert Arquette. Trabajó en filmes como “Pulp fiction” y “El chico de mi vida”, además de series como “Friends”. Nació el 28 de julio de 1969.

14 – Kim Mcguire: Actriz estadounidense. Recordada por su papel de “Mona Hatchet-Face Malnorowski” en la comedia musical “Cry baby”. Nació el 1 de diciembre de 1955.

15 – Dolores Salomón: Actriz y comediante mexicana conocida como “La Bodoquito”. Apareció en telenovelas como “María Mercedes” y en series como “Hasta que el dinero nos separe”. Nació en 1953.

17 – Charmian Carr: Actriz y cantante estadounidense. Interpretó a “Liesl Von Trapp” en el filme “La novicia rebelde”. Nació el 27 de diciembre de 1942.

20 – Curtis Hanson: director y guionista estadounidense. Ganador de un Oscar por el filme “L.A. Confidential”, dirigió cintas como “La mano que mece la cuna”. Nació el 24 de marzo de 1941.

OCTUBRE

4 – Mario Almada, actor y director de cine mexicano. Participó en más de 500 películas, entre ellas “El infierno”; trabajó casi 70 años. Nació el 7 de enero de 1922.

9 – Andrzej Wajda: Director e integrante de la Escuela de Cine Polaco. Premiado por “Kanal” y “El hombre de hierro”, recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine. Nació el 6 de marzo de 1926.

10 – Gonzalo Vega: Actor mexicano. Trabajó en filmes como “Lo que importa es vivir” y “Nosotros los nobles”; en telenovelas como “Cuna de lobos” y en teatro con las obras “La señora presidenta” y “Don Juan Tenorio”. Nació el 29 de octubre de 1926.

NOVIEMBRE

4 – Owiso Odera: Actor nacido en Jartúm, Sudán, de padres keniatas y establecido en Estados Unidos. Trabajó en series como “The originals”, donde interpretó a “Papa Tunde”. Nació el 19 de marzo de 1973.

11 – Robert Vaughn: Actor estadounidense de cine y televisión. Famoso como “Napoleon Solo” en la serie “El agente de CIPOL” y en los filmes “Los siete magníficos” y “La ciudad frente a mí”. Nació el 22 de noviembre de 1932.

23 – Renato López: Modelo, compositor, cantante, presentador y actor mexicano. Protagonista del filme “Macho”. Nació el 3 de noviembre de 1983.

24 – Florence Henderson: Actriz, cantante y presentadora estadounidense, reconocida por su papel como “Carol Brady” en la comedia “La familia Brady”. Nació el 14 de febrero de 1934.

28 – Keo Woolford: Actor, productor, cantante y compositor estadounidense. Trabajó en la serie de televisión “Hawaii 5-0”, en películas como “Falling for Grace” y en obras de teatro como “El rey y yo”. Nació el 26 de enero de 1967.

DICIEMBRE

6 – Peter Vaughan: Actor británico. Conocido por sus papeles como “Harry Grouty” en la comedia “Porridge” y del “maestre Aemon” en “Juego de tronos”. Nació el 4 de abril de 1923.

13 – Alan Thicke: Actor, productor, guionista y compositor canadiense. Destaca su labor como “Jason Seaver” de la serie de televisión “Growing pains”. Nació el 1 de marzo de 1947.

18 – Zsa Zsa Gabor: Actriz húngara nacionalizada estadounidense, llamada Sari Gabor. Destaca en películas como “Moulin rouge” y “Queen of Outer Space”; también participó en Broadway y en televisión. Nació el 6 de febrero de 1917.

26 – Ricky Harris: Actor y comediante estadounidense. Participó en filmes como “Fuego contra fuego” y en series como “Todo el mundo odia a Chris”. Nació el 26 de enero de 1962.

27 – Carrie Fisher: Actriz y guionista. Conocida como la “princesa Leia” en cinco películas de la saga “Star Wars”, nació el 21 de octubre de 1926.

28 – Debbie Reynolds: Actriz y cantante, madre de Carrie Fischer. Participa en televisión, teatro y en filmes como “Bailando bajo la lluvia”. Como cantante tiene éxitos como “Tammy”. Nació el 1 de abril de 1932.

30 – Tyrus Wong: Pintor, muralista, litógrafo, ilustrador, diseñador de tarjetas y constructor de papalotes. Su nombre era Wong Gen Yeo; creó el estilo visual de “Bambi”. También trabajó para Warner. Nació el 25 de octubre de 1910 en China.

30 – Allan Williams: Productor y mánager británico. El primer representante del grupo The Beatles y dueño del local The Jacaranda Club. Nació el 17 de marzo de 1930.