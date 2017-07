Hiromi cantará en el “show” “Ellas” con extrema sensibilidad por su embarazo

La actriz y cantante Hiromi, quien es parte del concepto musical “Ellas”, al lado de sus compañeras de teatro Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez y Gloria Aura, dijo que por su embarazo está muy sensible y es tal la emoción que en dos de los números que ejecuta llora de emoción.

La egresada del “reality” “La academia” señaló que este 20 de julio se presentará en el Teatro Hidalgo con sus colegas, con quienes ha compartido escenario en la puesta en escena “Mentiras”, y a ella le toca interpretar dos temas que la hacen llorar.

“Una de las canciones que tengo sola y la parte de otra, en las últimas dos semanas no las he podido cantar porque empiezo a llorar y no sé qué va a pasar esa noche, me preocupa. Creo que tendré que desconectarme para cantarlas mejor”, destacó Hiromi, quien se mostró feliz porque su bebé estará en el concierto.

“Estoy muy contenta porque Julietita me ha acompañado a los ensayos y se ha portado muy bien, no me ha provocado sueño, ni náuseas, y el día del concierto ahí va a estar”, indicó Hiromi, quien precisó que espera la llegada de la bebé el 21 de octubre próximo, “aunque si se pudiera me gustaría que naciera el 18, que es el cumpleaños de mi papá”.

Añadió que el embarazo no le ha causado ninguna molestia, por lo que ha podido trabajar con toda tranquilidad. Aclaró que espera continuar con su carrera artística después del nacimiento de su hija.

“Espero que la bebé se acople a mi forma y ritmo de vida. Deseo, después del nacimiento, dedicarle tres meses de tiempo completo y si todo está bien, continuaré con mi carrera, esto es algo que ya acordé con mi pareja que es el mejor hombre que pude haber encontrado en la vida”, enfatizó la también actriz.

Hiromi actualmente participa en las puestas en escena “Mentiras” y “Bule bule”, y este jueves 20, a las 20:00 horas en el Teatro Hidalgo, se presentará con sus compañeras en el “show” “Ellas”, a petición del público, es por ello que lo han denominado “#VaPorUstedes”.

También se le puede ver en la serie que grabó el año pasado, “El Chema”, que ya está disponible en Netflix.

“Ellas” contará con músicos en vivo y las actrices y cantantes interpretarán temas en español e inglés que fueron éxito en las voces de figuras como Madonna, Ricky Martin, Whitney Houston, Cindy Lauper, Jon Secada y Ricky Martin, entre otros.