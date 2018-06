Héctor Sandarti se une al equipo del programa “Un nuevo día”

El conductor guatemalteco Héctor Sandarti se unirá a partir de este viernes al elenco de presentadores del programa matutino “Un nuevo día”, donde trabajará con Marco Antonio Regil, Rashel Díaz, Adamari López y Zuleyka Rivera.

Sandarti traerá a los televidentes estrellas musicales, invitados especiales, grandes exclusivas y muchas sorpresas entre las que destaca la cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, que se emite todos los días de la semana con toda la información del evento deportivo, informó un comunicado de prensa.

El programa se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 horas por Telemundo. Paulina Sodi conduce un segmento de noticias, las mejores recetas en la cocina están a cargo del Chef James, las tendencias en las redes sociales con Erika Csiszer, el horóscopo con Mario Vanucci, cine y televisión con Francisco Cáceres y el tiempo con Janice Bencosme.

Sandarti es una de las figuras favoritas y más polifacéticas de la televisión hispana, que lo ha colocado como una de las personalidades centroamericanas con mayor proyección a nivel internacional. Inició su carrera artística como cantante, grabó un disco y en 1991 ganó el Festival de la Canción de Buga en Colombia, agregó la fuente.

Entre las producciones que Sandarti ha conducido está la versión en español de “Deal or no deal” conocida como “Vas o no vas”, que contó con una versión para Estados Unidos que se transmitió por Telemundo.

El presentador también ha sido parte de “Vida TV”, “Atínale al precio”, el programa matutino “Hoy”, “Parodiando”, “El Juego de las estrellas”, “El privilegio de mandar” y la telenovela “Hasta que el dinero nos separe”.