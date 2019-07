Halle Bailey divide opiniones al ser elegida como la nueva “Sirenita”

Tras darse a conocer la designación de la cantante estadounidense de R&B, Halle Bailey, como la protagonista de la versión de acción real de “La Sirenita”, las opiniones de los internautas quedaron divididas.

Luego de mucha especulación entorno a la “nueva princesa Disney”, el director Rob Marshall puso punto final a ello este día.

“Después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz, todas las cualidades intrínsecas para interpretar este icónico personaje”, declaró al portal Variety.

Con 19 años y miembro del dueto Chloe x Halle, Bailey, quien cuenta con dos álbumes, The two of us y The kids are alright, y participó en el “soundtrack” de Game of thrones y Little, hará su debut en la pantalla grande.

La elección de Bailey se convirtió en tendencia global. Los usuarios no dudaron en manifestar su opinión a través de las redes, mientras unos estaban a favor, otros señalaron que si bien apoyaban la inclusión y estaban en contra del racismo, “Ariel” es “blanca, pelirroja de ojo azul”.

Por ello, dicen, debieron elegir a una actriz con características físicas más similares al personaje icónico, tal y como lo han hecho en sus películas anteriores de “live action”, y mencionan a Madelaine Petsch como su favorita.

Otros tantos, señalan que se trata de una sirena, por lo que puede ser del color que quiera, además de destacar el gran talento vocal de la actriz y cantante afroamericana.

El resto del elenco sigue siendo desconocido y continúan los rumores, caso de Melissa McCarthy, la actriz nominada al Oscar y quien de acuerdo con medios estadunidenses, está en pláticas para interpretar a la malvada “Úrsula”.

Además de Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins y Memorias de una geisha), al proyecto se suman como productores Marc Platt, Johh DeLuca y Lin-Manuel Miranda, quien además estará a cargo de la música.