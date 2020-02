Gugu Mbatha-Raw se suma a “Loki”, serie protagonizada por Tom Hiddleston

Recordarán a Mbatha-Raw por haber trabajado en series como The Morning Show, Black Mirror y Doctor Who

La talentosa actriz, Gugu Mbatha-Raw se suma al elenco de la serie de Loki. Este anuncio llega justo después de la noticia sobre la llegada de Owen Wilson a la serie.

Como te contamos hace unos cuantos días, Owen Wilson se unió al elenco de la serie para Disney Plus, Loki. Ahora, siguiendo las sorpresas del elenco, Gugu Mbatha-Raw también se adiciona a esta nueva serie en la exploraremos una nueva aventura del hermanastro del Dios del Trueno.

Muchos de ustedes recordarán a Mbatha-Raw por haber trabajado en series como The Morning Show, Black Mirror y Doctor Who o sus participaciones en películas como: Motherless Brooklyn, A Wrinkle in Time y The Cloverfield

Paradox. Sin duda alguna, una gran actriz que llegará al elenco para sumar.

Hasta ahora se desconoce cual será el papel de Gugu, sin embargo, el reporte de Deadline indica que la actriz le dará vida a “un personaje prominente, descrito como la protagonista femenina”. Por lo que la actriz tendría uno de

los papeles principales dentro de la serie.

La serie de Loki estará protagonizada por Tom Hiddleston en el rol principal, y tendrá inicio tras los sucesos de Avengers: Endgame, justo cuando Iron Man y Ant-Man pierden el Teseracto después de la batalla contra los Chitauri en Nueva York.

Hasta ahora no existen mayores detalles sobre la trama o personajes que veremos dentro de la serie.

Pero Deadline sostiene que la serie podría vincularse de manera directa con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Lo cual es bastante probable ya que el showrunner es el guionista de la serie.