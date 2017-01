Grupo estadunidense Sleeping With Sirens visitará México en febrero

La banda estadunidense de post hardcore Sleeping With Sirens, incluyó a México en su gira, por lo que del 24 al 26 de febrero ofrecerá tres conciertos.

La primera parada que harán Kellin Quinn (vocalista), Jack Fowler (guitarra), Nick Martin (guitarra), Justin Hills (bajo) y Gabe Barham (batería y percusiones) será en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Para el 25 de febrero se presentarán en Monterrey y un día después, el 26, cerrarán su mini tour por el país en un foro de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con un comunicado, Quinn y su desgarradora voz estremecerán a los fans capitalinos con “Better off dead”, “If ou can’t hang”, “Kick Me”, entre otros de sus éxitos.

Sleeping With Sirens surgió en Orlando, Florida, hace ocho años, por miembros de For All We Know, Broadway y Paddock Park.

Tras su paso por México, la agrupación continuará con los preparativos de su gira por Europa. Hasta el momento ya tiene confirmados conciertos en Amsterdam, Núremberg, Luxemburgo, Wisbech, Lyon, Milan y Nickelsdorf, todos programados para junio.