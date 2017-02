Graciela Beltrán vuelve tras cinco años con un disco de banda

La cantante mexicana Graciela Beltrán está de regreso con un nuevo disco inédito de música de banda sinaloense, tras cinco años que le sirvieron para sanar algunas heridas.

La llamada “Reina del pueblo” tuvo que afrontar la muerte de su padrastro y una controversia con Jenni Rivera a unas semanas de su muerte, por la que fue atacada en redes sociales, un tipo de escándalo en el que nunca había estado involucrada en 28 años de carrera.

Beltrán, de 43 años de edad, dijo que ahora ha tomado “un segundo aire” en su carrera y que se siente “más madura” con deseos de volver a entrar en el gusto del público con este nuevo disco.

“Me ausenté cinco años en los que pasé por momentos difíciles que me sirvieron para crecer espiritualmente y también sabía que mi gente quería un disco inédito”, indicó a Notimex la cantante nacida en Estados Unidos y registrada en Sinaloa, en el norte de México.

“Estoy iniciado una nueva etapa en mi vida muy positiva, sobre todo porque me siento más segura de mí misma, no me da miedo nada, solo le temo a Dios”, señaló Beltrán en una visita de promoción a Miami.

La cantante trae bajo el brazo el tema “Evítame la pena”, el primer sencillo del nuevo disco que se espera salga a la venta en marzo.

“Estoy muy ilusionada porque hace cinco años que no grababa un disco de estudio. Lo grabé en Los Mochis, Sinaloa, en noviembre pasado con el productor y compositor Ariel Barreras”, apuntó.

La cantante lanzó en 2014 el disco de covers “Homenaje a la voz ranchera”.

El nuevo disco aún no tiene nombre y sólo “faltan detalles”, afirmó Beltrán, quien espera “trabajarlo mucho” para que la gente lo escuche pues representa “un reto mayor”.

“A mí me gusta crear mis propios éxitos”, subrayó la intérprete de temas como “Qué difícil es”, “Están lloviendo lágrimas” y que a los 18 años con el tema “Tesoro” logró su primer disco de platino.

Beltrán refirió, por otro lado, que en esta nueva etapa buscará internacionalizar su carrera a países de Centroamérica y Sudamérica, y si para lograrlo tiene que ingresar a otros géneros musicales como el pop, así lo hará.

“Así lo han hecho grandes intérpretes de la música que de repente graban un disco pop, yo no soy muy popera, pero sí con más balada ranchera es una combinación”, expresó.

Beltrán ha logrado siete nominaciones consecutivas a los Premios Lo Nuestro a la música latina en la categoría de mejor artista del año dentro del género regional mexicano, tres postulaciones Grammy Latino en 2001, 2006 y 2007 como mejor álbum de banda y, cinco nominaciones a los Premios Billboard. Ha grabado 25 discos en su carrera.