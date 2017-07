Gloria Gaynor regresa a la CDMX con su gira ‘Greatest Hits Tour’

La leyenda de la música disco Gloria Gaynor regresará a la Ciudad de México para presentarse el próximo Jueves 7 de Septiembre como parte de su gira Greatest Hits Tour que le ha llevado a girar por todo el mundo.

En su recital que se llevará a cabo en el Pepsi Center WTC a partir de las nueve de la noche, se tiene preparado un set list mágico que recorrerá toda la trayectoria de esta diva con todos sus temas clásicos, entre ellos “I Will Survive”, “Can’t Take my Eyes off You”, “I Am what I Am”, “Reach Out, I’ll be There”, “All You Need is Sweet Lovin”, “How High the Moon” y “Anybody Wanna Party?”, entre otros. La fecha además coincide con su cumpleaños, por lo que la fiesta está garantizada.

Con esta gira nombrada con justicia “Greatest Hits Tour”, Gloria Gaynor se ha presentado en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa y sigue conquistando los escenarios de todo el planeta gracias a una meticulosa selección de éxitos con los cuales ha conquistado a generaciones enteras luego de más de 43 años de carrera musical, 19 discos y una innumerable cantidad de reconocimientos a nivel mundial, que la han erigido como la reina de la música disco. Nada ha sido gratuito, pues a lo largo de su extensa carrera en la música ha logrado trascender y tener el reconocimiento y cariño del público que la ha seguido todos estos años.

Gloria Gaynor ha logrado colocar más de 25 sencillos en la cima de las listas de popularidad a nivel mundial, sus éxitos son considerados himnos, además cuenta con el reconocimiento de la revista Rolling Stone, donde han catalogado a sus temas como imprescindibles en la música. Gaynor además de ser cantante, es escritora y activista. La última vez que estuvo en la Ciudad de México fue en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center WTC ante más de 5 mil fanáticos.

En 1975, su versión de “Never Can Say Good-Bye” se convirtió en el primer tema dance en conseguir el número 1 en la lista que Billboard. En 1980, “I Will Survive” que había nacido como una historia de superación se convirtió en un himno de la música disco y ganó el Grammy a la mejor canción Disco y en 1984, grabó “I Am What I Am”, que se posicionó en el TOP 10 de la lista Billboard de música disco. “I Will Survive” se convertiría en un cántico de la lucha social, y tres décadas después, lo sigue siendo. Además, el hit de la artista ha sido interpretado por estrellas de la música, como Diana Ross o Chantay Moore y ha formado parte también de muchísimas bandas sonoras. Ahora, 35 años después, Gloria continúa marcando tendencia y su popularidad sigue creciendo.