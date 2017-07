Gloria Gaynor ofrecerá una ‘disco night’ el 7 de septiembre en la Ciudad de México

Considerada la “Reina de la Música Disco”, la intérprete estará de visita en este país como parte de su gira mundial “Greatest hits tour”, y en la cual sonarán éxitos como 'I will survive', 'I can't take my eyes off you', 'Never can say goodbye' y 'I am what i am'