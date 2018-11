Garbage sorprende con temas inéditos en la Arena Ciudad de México

Con temas inéditos en vivo y que nunca más serán escuchados, la agrupación musical Garbage sorprendió a miles de fieles fanáticos muchos de los cuales disfrazados de catrinas u otras personalidades, con motivo del día de muertos, asistieron a la Arena de la Ciudad de México.

“Esta noche se escucharan temas que nunca habíamos tocado antes en vivo y que nunca más lo haremos, es una noche especial, ustedes son especiales, los amamos” dijo Shirley Manson durante el concierto.

En una noche mágica, en el el recinto se vieron algunos disfraces, que si bien los fanáticos iban a ver a su banda favorita, no desperdiciaron la oportunidad de festejar al mismo tiempo el Día de Muertos.

Garbage saltó al escenario en punto de las 9:30 de la noche con “Afterglow”, con la que muchos de los presentes se pusieron de pie, siguió “Deadwood” y “Temptation Waits” con la que dieron la primera sorpresa de la noche al combinarla con “Personal Jesus” de Depeche Mode.

Con un escenario sencillo, rodeado por grandes tubos que lo iluminaban de distintos colores neón, además de luces que jugaban al ritmo de cada canción que interpretaban, continuó “Wicked Ways”, “The World is not Enough” y “Special”, con la que la audiencia enloqueció, pues es uno de los grandes éxitos de la banda.

Ante una audiencia de más de siete mil personas, de acuerdo con datos de los organizadores, Butch Vig en la batería, Steve Marker en la guitarra, Duke Erikson en los teclados, Eric Avery en el bajo, comandados por la cantante Shirley Manson, dijeron sus primeras palabras de la noche.

“Ciudad de México, ¡Dios mío! Muchas gracias por estar aquí, esto es un sueño para nosotros. Gracias por estar aquí, sabiendo que es un día especial para México y que cada uno haya decidido estar aquí con nosotros es un honor, los amamos”, dijo Manson.

La velada continuó con””Twine”, “13x Forever” y “Get busy with the Fizzy”, canción con la que la cantante anunció otra sorpresa, puesto que indicó que era un tema que nunca la habían tocado en vivo en toda su carrera y que sólo en México lo harían porque era especial, además de que nunca más lo harían.

Lo anterior emocionó aún más al público por lo que se pararon de sus asientos gritando diversas frases como “te amo Shirley”, “eres la mejor” y en el clímax de la euforia, siguieron canciones como “Hammering”, “Paranoid”, “Sleep Toguether”.

Mientras que con la balada “Medication” los miles de fanáticos encendieron su lámpara del celular, iluminando el recinto, lo que sorprendió mucho a la cantante, tanto que al final de la canción dijo: “acabo de ver algo espectacular, Ciudad de México, ustedes son hermosos esta noche”.

Asimismo, la cantante decidió bajarse del escenario en dos ocasiones, provocando que la gente se abalanzara hacia la valla frontal, con la ilusión de saludarla o tocarla, hecho que fue imposible por la seguridad que la rodeaba, sin embargo hubo algunos fanáticos que tuvieron suerte y la pudieron saludar.

Durante dos horas, la banda estadounidense interpretó más de veinte canciones de su repertorio, haciendo sentir nostalgia a los presentes con la interpretación de algunos temas del pasado que fueron grandes éxitos.

Finalmente, tras haber interpretado “Push it” y “When I Grow Up”, con las que la gente no dejaba de saltar, haciendo que los vasos de cerveza se derramaran por doquier, cerraron con “You look so fine”, dando paso a la tradicional pausa.

Minutos después y sin mayor preámbulo, la banda retornó al escenario para interpretar “The Trick is to Keep Breathing”, “Only Happy when It Rains” y “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, temas con los que se despidió del escenario y que dedicó a la comunidad LGBT.