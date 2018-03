Garbage lanzará edición especial de su icónico álbum “Version 2.0”

La banda Garbage lanzará una edición especial por el 20 aniversario de su icónico álbum “Version 2.0”, el cual significó un rotundo éxito en ventas y listas de popularidad a nivel mundial

“En mi opinión, es el álbum de Garbage por excelencia. Estamos muy agradecidos con los millones de personas que lo aceptaron en su corazón cuando éste fue lanzado y con aquellos que siguen amándolo todavía”, indicó la líder de la agrupación, Shirley Manson, mediante un comunicado.

El disco salió en mayo de 1998 y esta nueva edición con una remasterización total, saldrá a la venta el próximo 22 junio en formatos como CD y LP, así como en ediciones sencillas y de lujo.

“Cuando comenzamos a grabar, tomamos la decisión consciente de no reinventarnos, más bien tomar todo lo que aprendimos del álbum debut y filtrarlo a través de la nueva tecnología a la que nos estábamos aferrando. Sónicamente, el álbum tiene momentos de afilada claridad y suave belleza”, señaló el baterista de la banda y coproductor, Butch Vig.

Además de contar con las canciones originales del álbum, incluirán 10 B-Sides que fueron lanzados durante la época, como “13x Forever”, “Deadwood”, “Thirteen”, “Soldier Through This”, “Tornado”, “Afterglow” y “Medication”, en su versión acústica.

En tanto, en las canciones originales se incluyen “Temptation Waits”, “The trick is to keep breathing”, “I think I’m paranoid”, “When I grow up”, “Special”, “Sleep together”, “Wicked ways”, “You look so fine”, “Hammering in my head”, “Push It” y “Dumb”.