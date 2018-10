Flans pospone concierto en el Auditorio Nacional para el año entrante

El grupo Flans, conformado por Ilse, Ivonne y Mimi, que continúa con su gira “Así Somos Tour”, dio a conocer que su presentación en el Auditorio Nacional será pospuesta hasta el próximo año.

“Se atravesó un plan de hacer una fusión que va a estar muy divertida, entonces estamos en esa negociación y preferimos esperar al Auditorio Nacional para el próximo año”, contó Mimi a los medios de comunicación.

La integrante de la agrupación que hizo historia en la década de los 80 prefirió no dar más detalles; sin embargo, contó que están contentas por sus próximos conciertos, como es el caso de Guayaquil, en Ecuador, el 26 de octubre.

“Además yo tengo una sección en el programa ‘Hoy’ los jueves en la mañana, y estoy preparando también cosas como conductora, porque mi problema es que no me gusta comunicar sino más bien que no me puedo dejar de comunicar”, bromeó.

Mimi aseguró que como conductora le gustaría volver a realizar algunos proyectos; en tanto, continúa cantando y divirtiéndose con sus compañeras de Flans, quienes se presentarán el 20 de octubre en la Feria de Tamulipas, en Ciudad Victoria; y el 10 de noviembre en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en México.

Por otra parte, reveló que es muy “sacatona” para las cirugías estéticas y en su caso a los tratamientos que más recurre son a los de humectación, ya que al ser artista usa mucho maquillaje y la piel se reseca por las luces y cámaras; incluso también se inyecta botox.

“Yo creo que está padrísimo el paso del tiempo con dignidad, pero por qué no ayudarte si está a la mano la tecnología y sobre todo doctores éticos y decentes que hacen bien las cosas, el chiste es que no te cambien la cara”, añadió.

Por último, aunque confesó que aún no le llega la menopausia, consideró que son los procesos naturales de la vida y constantemente trata de cuidarse para llegar bien a esa etapa, la cual consideró el mejor momento para las mujeres, porque normalmente sus hijos están grandes y ya no tienen mayores preocupaciones.