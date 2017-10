Fifth Harmony prende a fans en el Auditorio Nacional que no lució lleno

“Scared of happy” antecedió al espectáculo que las cuatro chicas le ofrecieron a un fan arriba del escenario, tras sentarlo en una silla y bailarle “Lonely night”

La girlband estadunidense Fifth Harmony se presentó la noche de este martes por primera vez como cuarteto en el Auditorio Nacional, recinto que no lució a su máxima capacidad.

En punto de las 21:11 horas, entre los gritos de euforia del público, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke pisaron el escenario para interpretar “Worth it”, tema que las lanzó a la fama.

Enseguida sonó “Boss”, y el “Coloso de Reforma” entero no paraba de corear la canción, pero al término de ésta se escuchó un grito ensordecedor luego de que Jauregui emitió las palabras de bienvenida.

“Buenas noches DF (Ciudad de México), gracias por estar aquí con nosotros, los que vinieron el año pasado muchas gracias por regresar, y los que nunca habían estado aquí bienvenidos”, dijo la cubana-estadunidense antes de entonar “Sauced Up”.

Llegó el turno de “Reflection” y los asistentes unieron sus voces para interpretarla de principio a fin. Inmediatamente llegó el momento de hablar de Jane y Kordei.

“¿Cómo se sienten?”, dijo Dinah, “ustedes chicos son muy hermosos, ¿listos para pasarla increíble? ¡Los amo mucho!… este álbum es dedicado para ustedes”, continuó Normani.

Fue entonces que comenzaron a cantar “Deliver”, seguido de “Messy” y “Make you mad”, las cuales forman parte de su más reciente producción discográfica, cuyo nombre es el mismo que el de la banda.

“Scared of happy” antecedió al espectáculo que las cuatro chicas le ofrecieron a un fan arriba del escenario, tras sentarlo en una silla y bailarle “Lonely night”.

Aun cuando el recinto no estaba ocupado a su máxima capacidad, el grito por parte de los asistentes apenas dejaba escuchar las voces de las artistas que interpretaban “Not that kinda girl”, tema con el que cerraron el primer bloque.

Luego de 50 minutos transcurridos del concierto y una pequeña pausa, las luces se volvieron a encender para dar paso a “Angel”, con la cual los seguidores enloquecieron y no dudaron en corearla.

Después de unos segundos el ambiente se tornó nostálgico al escuchar la voz de Lauren entonar “No way”, acompañada de los fans que formaron un coro monumental. Las ganas de bailar regresaron cuando se escuchó uno de sus más recientes éxitos, “Down”.

El concierto llegaba a su fin y el siguiente corte que sonó fue “Don´t say you love me”; luego vino una de sus canciones más conocidas “Work from home”, la cual dio pie para presentar a los músicos y salir del escenario.

No pasaron más de cinco minutos cuando el grupo regresó debido a que sus fans le aclamaban “Bridges”, y fue así que con una Bandera de México las cantantes deleitaron con “Bidges not walls”, con la cual se despidieron definitivamente y abandonaron el recinto.

Becky G fue la encargada de abrir el concierto a las 20:00 horas, y a lo largo de 30 minutos aproximadamente interpretó un total de seis canciones, entre las que destacaron “Sola”, “Mayores” y “Si una vez”, “cover” de Selena Quintanilla.