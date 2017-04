Festival Ceremonia 2017 cancela por fuertes ráfagas de viento

La quinta edición del Festival Ceremonia que tenía un cartel encabezado por Björk, M.I.A, y Underworld, se canceló a causa del mal clima que se registra en esta ciudad.

El evento, programado para este sábado en el Centro Dinámico Pegaso, sufrió retrasos en la entrada desde hace varias horas, y a través de las redes sociales, Ceremonia informó que se posponía el acceso por los fuertes vientos.

Mientras que los organizadores, mediante un comunicado, dieron a conocer que finalmente no podría llevarse a cabo el festival.

“Debido a causas de fuerza mayor, esta edición del festival Ceremonia tendrá que cancelarse. Para Ceremonia y toda la organización que está detrás, la seguridad de los asistentes es lo más importante. Las condiciones meteorológicas en la zona han sido extremamente inestables, presentando fuertes corrientes de aire y ráfagas de viento que comprometen la seguridad dentro del festival”.

“Por lo anterior y siendo conscientes del riesgo que esto supone, tristemente se ha tomado esta decisión”, se lee en el boletín.

Además de Björk, M.I.A y Underworld, en esta edición actuarían Beach House, James Blake, Nicolas Jaar, D.R.A.M, Majid Jordan, Vince Staples, Snakeships, What so not, Gallant, Black Madonna, Floating Points, Mija, Virgil Abloh, River Tiber, Banda Baston, Simpson Ahuevo, Rey Pila, Buscabulla, Madame Gandhi, Sotomayor, AJ Davila, Hapax Legomenon, BrunOG, Kali Munsta y Tayrell.

Por otra parte, Ceremonia informó que será en las próximas horas cuando de a conocer el “estatus del festival y mayores detalles de lo que sucederá más adelante”.

Para todos los asistentes, el reembolso de sus boletos estará disponible a partir del 4 de abril a las 16:00 horas a través de los canales en los que hayan adquirido las entradas.