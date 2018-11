Famosos desalojan sus casas por incendios en California

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, el actor Charlie Sheen, las cantantes Lady Gaga y Cher así como las integrantes de la familia Kardashian tuvieron que dejar sus hogares debido al incendio que afecta el estado de California, en Estados Unidos.

A través de sus rede sociales, los famosos compartieron mensajes, imágenes y videos del siniestro y de los que han vivido durante la evacuación ante el avance del fuego, que ha consumido más de 40 mil hectáreas de bosques y han destruido más de seis mil viviendas y negocios.

El incendio comenzó el pasado jueves y al día siguiente el avance de las llamas obligó a desalojar Malibú, Calabasas, Agoura Hills y otras áreas.

En su cuenta de Twitter @RealGDT, el cineasta mexicano dio a conocer que tuvo que salir de su casa y sólo pudo rescatar sus libretas de notas, cinco libros, dos fotografías.

“Evacuados anoche de las casas que contienen la colección (Bleak House) porque el incendio ya está en Agoura, Malibu y se extiende. Las cosas, a ver qué pasa, pero yo aquí le sigo. Abrazos”, escribió el ganador del Oscar a Mejor Película en 2017.

Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo al realizador, quien cuenta con al menos 700 piezas de su trayectoria fílmica en Bleak House, entre ellos bocetos y objetos inéditos.

“Los tiliches se pierden o se reemplazan. Los recuerdos se recuerdan. De lo perdido se puede hablar- todo sigue mientras este uno vivo”, abundó en la red social.

En su cuenta @ladygaga, la cantante Lady Gaga expresó su agradecimiento a los bomberos que combaten los incendios forestales. “Gracias a los bomberos, a la policía, a los rescatistas y trabajadores de emergencias por hacer más de lo que tenían que hacer para ayudarnos. Son unos verdaderos héroes”.

La actriz Cher, quien ha vivido en al área de Malibú desde 1972, compartió su angustia ante la posibilidad que su residencia sea consumida por el fuego.

“Estoy preocupada por mi casa, pero no hay nada que pueda hacer, el incendio está cerca estoy orando por todos aquellos en la ruta de incendios, he visto de la destrucción del fuego en toda mi vida”, escribió en su cuenta @cher.

A su vez, el actor Charlie Sheen utilizó su cuenta de Twitter para buscar a sus padres Martin y Janet, quienes se encontraban cerca de la playa de Zuma.

Khloé y Kim Kardashian expresaron su preocupación por la situación que se vive en California luego que el incendio arrasó con varias viviendas y entre ellas la de su madrastra Caitlyn Jenner, en Malibú.

La protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”, quien tuvo que dejar su casa ya que las llamas se acercaban a su residencia en Los Ángeles, pidió a sus seguidores orar por los combatientes “y a los que están luchando por mantenernos a salvo”.

Otros actores y actrices que también han tenido que abandonar sus casas son Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock y la músico Melissa Etheridge.

El emblemático set de rodaje Paramount Ranch, escenario de varios proyectos cinematográficos como “American Sniper”, “Norbit”, “The love bug” y “Las aventuras de Tom Sawyer”, además de ubicar el programa del “Dr. Quinn”, “Medicine woman”, fue consumido por las llamas.

El lugar, que abrió sus puertas en 1927 y se filmaron cientos de películas, incluida la serie de HBO “Westworld”, fue afectado por los incendios forestales desde el viernes, informó el Servicio de Parques Nacionales.

“Lamentamos compartir la noticia de que el #WoolseyFire ha quemado Western Town en #ParamountRanch Agoura. No tenemos detalles ni fotos, pero entendimiento que las estructuras se han quemado. Esta zona es una parte activa del incidente y no podemos acceder a ella”, anunció en Twitter el Área Nacional de Recreación de las Montañas de Santa Mónica del servicio de parques, en su cuenta @SantaMonicaMtns.