Exhibirán en Colombia la película “El joven Karl Marx”

La película “El joven Karl Marx”, bajo la dirección del nominado al Oscar, Raoul Peck y con la actuación de August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps y Hannah Steele, llegará en marzo a las salas de cine de Colombia.

Esta película presenta los primeros años del encuentro de dos grandes intelectuales y activistas que cambiaron el concepto socio-económico del mundo: Karl Marx y Friedrich Engels.

Entre la energía frenética de manifestaciones obreras, animadas conversaciones y la unión de dos mentes inquietas que crearon textos emblemáticos como “El capital” y el canto “Trabajadores del mundo uníos”, “El joven Karl Marx” retrata el espíritu que se vivía entre 1843 y 1848, y lo confronta a un presente donde muchos de los conflictos de entonces siguen siendo una realidad.

“Por las mentes que realmente piensan y los espíritus realmente libres”, es una de las frases de Karl Marx, que inspiraron a los creados de este filme que se remonta a 1844, cuando el filósofo tenía 26 años de edad.

En esta época Karl Marx se encontraba exiliado junto a su esposa en París; en un mundo lleno de censura, represión policial, revueltas y conflictos políticos.

Marx conoce a Friedrich Engels, la pieza que faltaba para completar su nueva visión del mundo, y juntos lideran el movimiento obrero y crean el cambio teórico y político más complejo en la historia desde el Renacimiento.

Este drama biográfico es una película francesa de 112 minutos, estrenada en Paris en el 2017 bajo la dirección de Raoul Peck, un cineasta haitiano realizador de documentales y largometrajes, reconocido por su activismo político.

El director de la cinta a los ocho años huyó de la dictadura de François Duvalier junto a su familia para radicarse en el Congo, en donde estudió la primaria y el bachillerato en Estados Unidos y en Francia. Luego estudió cine en Berlín, donde también fue periodista y fotógrafo.

Su ópera prima “L’homme sur les quais” fue seleccionada para el Festival de Cannes en 1993, fue ministro de Cultura de Haití entre 1996 y 1997.

El reconocimiento internacional le llegó con “Lumumba” (2000). Ha realizado alrededor de 20 películas entre las que destacan “Sometimes in April” (2005), “Moloch Tropical” (2009), “Murder in Pacot” (2014), “I’m not your negro” (2016, nominada al Oscar) y “El joven Karl Marx” (2017).